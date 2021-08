Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Baptiste Moulin n’a pas vécu les 24 Heures de Spa-Francorchamps qu’il espérait. Pour sa seconde expérience sur la course mythique belge, le Montrœulois et ses trois équipiers n’ont pas réussi à boucler le tour d’horloge. Photo News

L’ambiance dans les rues de Tokyo, Des coupes de cheveux gratuites pour les sinistrés, Une Nuit des étoiles au PASS, L’aéromodélisme ne décolle pas en Wallonie, Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 3 août 2021.

1 «Oui» aux médailles, «non» aux JO

Imaginez que ce soit Bruxelles et non Tokyo. Comment réagiriez-vous si une armada d’athlètes et de journalistes étrangers débarquait chez vous alors que, selon les derniers chiffres, à peine plus d’un quart de la population est totalement vacciné et que les cas d’infections ont fait fois dix en un mois?

2 Comment la protéine CFTR est responsable de la mucoviscidose

Une équipe de l’ULB a compris comment une protéine qui a muté rend les personnes malades de mucoviscidose. Explications.

3 30000 repas distribués à Verviers par les musulmans

Pendant 12 jours, l’ONG musulmane Hasene de Verviers a distribué des vivres et repas chaud sur le terrain.

4 Des coupes de cheveux gratuites pour les sinistrés

Booster l’estime de soi des sinistrés, c’est ce que veut permettre la coiffeuse d’Ensival Rosa Zattolo en leur offrant des coupes de cheveux.

5 Après avoir parcouru 825 km à vélo, Jacques Luyckx dresse son bilan

À l’issue de son tour de Wallonie à vélo, le Perwézien Jacques Luyckx fait le bilan de son périple, avec des critiques et des notes positives.

6 Maison de détention: le dossier est toujours à l’étude

Non, aucune décision n’a encore été arrêtée par le ministre de la Justice pour accueillir une maison de détention. Son cabinet évoque un projet toujours à l’étude.

7 24H de Spa-Francorchamps| «Un abandon pour un simple caillou»

Baptiste Moulin n’a pas vécu les 24 Heures de Spa-Francorchamps qu’il espérait. Pour sa seconde expérience sur la course mythique belge, le Montrœulois et ses trois équipiers n’ont pas réussi à boucler le tour d’horloge.

8 L’aéromodélisme ne décolle pas en Wallonie

Drone, planeur, avion ou hélicoptère radiocommandé, ce loisir a tout pour plaire mais il ne déchaîne pas les passions.

9 Arrêté de démolition à Pepinster: pas de contestation massive

Les propriétaires des maisons concernées par l’arrêté de démolition demandé par le bourgmestre de Pepinster avaient jusqu’à ce mardi fin de journée pour faire connaître leurs observations et leurs éventuelles contestations. D’après les premiers échos, la grande majorité d’entre eux ont marqué leur accord pour cette future démolition.

10 Une Nuit des étoiles «phygitale» et sans télescope au Pass

L’évènement, qui a lieu ce samedi 7 août, aura lieu à la fois en présentiel et à distance. Au menu: observation, animations et une multitude d’anecdotes, de trucs et d’astuces pour observer le ciel.

