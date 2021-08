VIDÉO | Hollywood Arcadia: un complexe de loisirs familial à Leuze

Du paintball au minigolf fantastique, en passant par le lasergame après avoir consenti un détour sur la piste de danse au rythme de la Bachata, il y en a pour tous les goûts et tous les âges au sein du complexe de loisirs leuzois Hollywood Arcadia.

Familial. C’est incontestablement le qualificatif qui convient le mieux lorsque l’on évoque non seulement l’ambiance, mais aussi l’histoire, du complexe de loisirs implanté dans les locaux entièrement rénovés d’une ancienne bonneterie – le Bonnet rouge – de la rue du 10 novembre, à Leuze-en-Hainaut.

En effet, ce centre est avant tout le fruit d’une très belle aventure familiale. Tout a commencé avec le papa, Patrick Leclercq, connu dans les milieux sportifs grâce aux magasins (de sport) qu’il exploitait à Frasnes et à Leuze-en-Hainaut, mais aussi et surtout par le biais du centre Atlantis qu’il a créé il y a plus de 20 ans. Une salle de fitness où il enseignait notamment les arts martiaux à des jeunes, dont certains remportèrent quelques belles victoires et autant de médailles lors des Kempo golden trophy de Sirault à l’époque. Tout a commencé par la salle de sports qui est toujours opérationnelle à l’étage du complexe de loisirs. EdA

En 2004, Patrick racheta les 5000 m2 de l’ancienne bonneterie qui jouxtait sa salle devenue trop exiguë (qu’il revendit il y a une dizaine d’années).

Deux ans après avoir acquis l’ancienne usine, il ouvrait un terrain de paintball à l’arrière de l’ancien atelier textile et y plantait un décor inspiré par le film «La chute du Faucon noir». Si l’on excepte la salle de fitness (280 m2) qui accueille principalement des pratiquants venus de la région, le paintball (2500 m2) est la première activité qui s’est développée sur le site. Elle attire des adeptes venus des 4 coins du pays dans un décor digne du film «La chute du faucon noir», avec pour pièce maîtresse, un hélicoptère. EdA

Cet univers préfigurait déjà le thème qu’adopterait par la suite l’ensemble du site, en rapport avec le septième art.

Pour en revenir à l’aspect familial de cette belle aventure, on précisera qu’en élargissant et en diversifiant ses activités, Patrick pensait d’ores et déjà y associer ses deux fistons, Cyr-Yves et Adrien, rapidement rejoints par Eva, la compagne de ce dernier.

Passez de Terminator à Avatar...

À une époque où l’on ne savait pas encore à quelle sauce nous mangerait le coronavirus, mais peu de temps finalement avant le début de la pandémie, la famille Leclercq lançait un nouveau défi. Celui de créer un lasergame et un minigolf dans des décors inspirés de films fantastiques américains.

Terminator, pour le lasergame où le joueur est amené à affronter d’effrayants Cyborgs venus du futur, que le combat s’organise en solo ou par équipes.

Pas besoin d’enfiler un gilet truffé de capteurs pour vivre les différents scénarios prévus au programme (comme c’est souvent le cas pour ce type de jeu); tous les capteurs sont en effet déjà intégrés dans l’arme elle-même.

Pour le minigolf, vous serez invité à emprunter 16 parcours fluos plongés dans la pénombre, cela dans des décors inspirés du film Avatar. Dernière activité créée sur le site: le minigolf 16 trous sur le thème d’Avatar dans un univers fluo d’une superficie de 400 m2. Outre le jeu traditionnel, on peut aussi y pratiquer une nouvelle discipline consistant à garder toutes les balles sur le terrain. Le but étant d’être le premier à mettre sa balle dans le trou tout en dégageant celles des autres, un peu comme à la pétanque. EdA

Si ces derniers ont été réalisés par Patrick et ses fils, les personnages ont quant à eux été façonnés par une artiste d’Auvelais, connue pour ses peintures mêlant des techniques traditionnelles à la pratique de l’aérographe. Elle s’est aussi forgé un nom grâce à ses créatures fantastiques en 3D (réalisées en résine)pour les secteurs de l’événementiel, ainsi que pour divers parcs d’attractions.

C’est dire la qualité de l’univers fantastique dans lequel est plongé le visiteur d’Hollywood Arcadia.

Sur un air de Bachata ou de country

Hollywood Arcadia, c’est encore un lounge bar, toujours sur le thème du 7e art, où, entre softs et cafés, vous aurez le choix entre une trentaine de bières régionales différentes.

Un antique kicker de la marque mythique Jupiter - doté d’un solide tapis en verre armé - vous attend dans un coin de la vaste salle où une piste de danse est également aménagée au profit des adeptes de Bacheta (une danse latino très en vogue actuellement), de country ou de lady styling. Divers cours donnés certains jours de la semaine par des professeurs spécialisés dans ces disciplines.

Des jeux de société sont également à la disposition des visiteurs dans le bar.

On l’aura compris, la famille Leclecq propose un panel d’activités ludiques et sportives susceptibles de divertir un très large public, lui aussi familial. L’équipe d’Hollywood se veut aussi active dans le cadre de l’organisation de journées d’entreprises, d’anniversaires, ou de tout autre événement dont l’objet essentiel serait de permettre à ceux et celles qui y prendront part, d’entrer, l’espace de quelques heures, dans un univers à la fois magique et fantastique.

Pour tout renseignement sur les horaires et les réservations, vous pouvez aller sur le site internet du complexe: https ://www.hollywood-arcadia.beou sur la page Facebook: Hollywood Arcadia.

Des projets malgré une longue période de confinement

«Nous avons été parmi les premiers à devoir fermer nos portes et quasiment les derniers à pouvoir les rouvrir…», déplore Patrick Leclercq en évoquant le, ou plutôt les confinements.

Cela, avec d’autant plus de difficultés que la première période de fermeture (d’environ quatre mois, suivie peu après de la seconde période qui vient de prendre fin en juin dernier) est survenue relativement peu de temps après le lancement des nouvelles infrastructures et activités. On songe notamment aux différents cours de danse donnés par des professeurs venus de l’extérieur. Après la partie de minigolf, vous pourrez récupérer dan sle lounge bar qui jouxte la salle. EdA

Fort heureusement, les élèves sont quasiment tous revenus après la fermeture.

«Durant cette période, nous en avons profité pour faire quelques travaux, comme la remise à neuf de certains décors, par exemple», précise encore le créateur d’Hollywood Arcadia. Ce dernier a mûri également certains projets qu’il entend bien concrétiser à plus ou moins courts termes. Comme celui de créer une terrasse de 150 m2 du côté de son parking vers la rue du 10 novembre. «Celle-ci serait montée sur pilotis, ce qui permettrait de préserver l’espace de stationnement actuel», ajoute-t-il.

Un autre projet lui tient également à cœur: «la création d’un autre complexe, similaire à celui de Leuze, mais en Flandre cette fois» Nos voisins du Nord semblent assez friands de ce type de loisirs mais des complexes comme Hollywood Arcadia seraient moins courants chez eux.

«Le top serait de dénicher, du côté de Gand ou Anvers, une usine désaffectée qui pourrait accueillir un autre Hollywood Arcadia», conclut Patrick.