Quand Elizabeth II s’amuse de touristes qui ne l’ont pas reconnu

Difficile de ne pas la reconnaître. Et pourtant! Elizabeth II est passée incognito auprès de touristes américains lors de ses vacances à Balmoral. L’anecdote a été racontée par son ancien garde du corps dans les colonnes du Times.

La reine Elizabeth II passe, chaque été, ses vacances dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. Là-bas, la souveraine britannique tronque sa garde-robe colorée et facilement reconnaissable pour des vêtements plus traditionnels. Imperméable, bottes et foulard sur les cheveux font partie de son quotidien pour affronter le temps écossais.

Ce serait grâce à ce changement vestimentaire qu’Elizabeth II n’aurait pas été reconnue par des touristes américains, il y a quelques années. L’anecdote a été révélée par son ancien garde du corps dans les colonnes du Times.

Alors qu’Elizabeth II était sortie en promenade, celle-ci est tombée sur des touristes américains. Ils auraient demandé à la souveraine si elle vivait dans la région. Ce à quoi elle aurait répondu qu’elle possédait une demeure à proximité.

Les vacanciers, sans se douter de l’identité de leur interlocutrice, lui auraient même demandé si elle avait déjà rencontré la reine! Visiblement amusée, Elizabeth II leur aurait répondu: «Non, mais ce policier l’a fait», en désignant son garde du corps de l’époque.

L’échange n’aura duré qu’un bref instant, a confié l’ancien garde du corps, après quoi les visiteurs ont repris leur chemin, en toute insouciance...