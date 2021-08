Officiel: Kaveh Rezaei quitte Bruges pour OHL

L’attaquant brugeois Kaveh Rezaei évoluera avec le maillot d’OH Louvain cette saison.

L’attaquant a signé un contrat d’un an assorti d’une année supplémentaire en option, ont confirmé mercredi le FC Bruges sur Twitter et le club louvaniste sur son site internet.

Wim De Corte, le directeur technique d’OHL, se félicite de cette nouvelle recrue. «Avec Kaveh Rezaei, nous faisons appel à un attaquant qui a le sens du but. Kaveh connaît très bien la Jupiler Pro League et est impatient de rejouer et d’être important pour son équipe», a-t-il déclaré sur le site internet du club louvaniste.

Sur une voie de garage à Bruges, Kaveh Rezaei, prêté à Charleroi ces deux dernières saisons, cherchait un nouveau port d’attache.

A Charleroi, l’attaquant iranien a inscrit 22 buts en 54 matches lors des deux dernières saisons. A Bruges, il n’a réussi à trouver les chemins du filet qu’à une reprise en 14 apparitions. Lors de son premier passage à Charleroi, avant qu’il ne soit vendu à Bruges contre une enveloppe de 5 millions d’euros, il avait inscrit 19 buts en 45 matches.