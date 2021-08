VIDÉO | JO 2021: Thomas Van der Plaetsen sera absent «plusieurs mois»

Thomas Van der Plaetsen sera absent «’plusieurs mois» après sa blessure encourue mercredi matin lors du décathlon des Jeux Olympiques de Tokyo, a confirmé mercredi le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) mercredi.

Van der Plaetsen souffre d’une déchirure des ischio-jambiers, d’une contusion au genou et d’une déchirure des ligaments du pied droit. Van der Plaetsen, 30 ans, s’est blessé lors du saut en longueur, deuxième épreuve du décathlon mercredi matin. Au moment de prendre son impulsion pour son saut, le Gantois s’est blessé et a terminé sa chute dans le sable. Il a ensuite été évacué dans une chaise roulante.

Le champion d’Europe 2016 a ensuite été emmené à la polyclinique du Village olympique où les examens ont révélé une déchirure des ischio-jambiers, une contusion au genou et une déchirure des ligaments du pied droit. «Il sera absent plusieurs mois. Il va retourner maintenant en Belgique pour le suivi médical», a précisé le COIB dans son communiqué. «Le COIB lui souhaite d’ores et déjà un prompt rétablissement. Nous espérons revoir Thomas au sein du Team Belgium le plus rapidement possible.»