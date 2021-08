Baudour: reprise des travaux sur la route de Wallonie

Ceux-ci auront lieu du 5 au 20 août et visent à réparer l’asphalte.

Dès ce jeudi 5 août, les travaux de réparation de l’asphalte reprennent sur la route de Wallonie à hauteur de à hauteur de Baudour. À partir de demain et pour une durée de deux semaines, deux mesures de circulation pour la traversée du village entreront en vigueur par suite d’un arrêté de police.

Un: la circulation s’effectuera sur 2 bandes sur la route de Wallonie (à partir du n° 165). Le dépassement y sera interdit et la vitesse limitée à 30 km/h.

Deux: l’accès à la rue Louis Caty, dans son tronçon compris entre la route de Wallonie et le n° 21, sera fermé. Une déviation sera mise en place via les rues du Viaduc, du Parc, Pêtre et la place de la Résistance.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la fin des travaux, prévue le 20 aout.