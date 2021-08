La bourgmestre d’Esneux revient sur sa décision: elle prolonge l’aide aux sinistrés des inondations

Les centres d’accueil établis à Esneux (Basket Saint-Michel) et Tilff (Brunsode) pour venir en aide aux sinistrés restent ouverts.

Ce lundi, la bourgmestre d’Esneux Laura Iker annonçait la fin de la fermeture des centres d’accueil établis à Esneux (Basket Saint-Michel) et Tilff (Brunsode) ainsi que l’arrêt de la distribution de repas dès ce jeudi, en fin de journée. Il n’en est finalement rien, la bourgmestre ayant décidé de revenir sur sa décision, en laissant les centres d’accueil ouverts.

«À la suite des nombreux retours de certains sinistrés n’ayant toujours pas d’eau chaude ni d’électricité et des bénévoles et travailleurs actifs en premières lignes, nous avons décidé de prolonger la distribution des repas dans les deux centres d’accueil de Saint-Michel et du Château Brunsode», a-t-elle indiqué.

«En effet, outre le repas en lui-même, c’est l’occasion pour certains de se retrouver et d’échanger. Bien que les permanences psycho-sociales étaient et seront maintenues (les centres n’allaient donc pas fermer purement et simplement comme a pu le laisser croire une lecture trop rapide, mais bien compréhensible vu les circonstances, d’une communication un peu abrupte), nous allons donc continuer la distribution de repas, les permanences sociales, juridiques et l’accompagnement administratif.»

Le fonctionnement et l’ouverture des centres dans les deux semaines à venir est donc maintenue à l’identique. Une évaluation des besoins aura lieu le 9 août afin de pouvoir opérer une transition avec le CPAS de façon optimale, notamment pour les services de livraisons de repas à domicile et pour veiller à ce que chacun puisse récupérer l’équipement minimum pour être autonome. «Il est cependant rappelé que cette aide est destinée exclusivement aux personnes sinistrées et il est donc demandé à ceux qui tentent d’en tirer un profit personnel de s’abstenir à l’avenir», a encore précisé la bourgmestre Laura Iker.