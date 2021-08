Une buanderie mobile pour laver le linge des sinistrés calidifontains

Ce jeudi, les Calidifontains victimes des inondations pourront laver leur linge gratuitement via une buanderie mobile.

Avec les inondations inédites qui ont secoué le pays, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux sinistrés, et les réseaux sociaux montrent aujourd’hui leur force pour mettre en place et coordonner les actions. Et nombreuses sont aussi ces personnes prêtes à tendre la main, maintenant et dans les semaines à venir. Comme l’ASBL Formidable, active dans la région de Charleroi, qui se démène d’habitude pour venir en aide aux personnes précarisées et aux sans-abri. En collaboration avec Flora by Ethias, l’association carolo sera présente en région liégeoise, et plus précisément dans la commune de Chaudfontaine, pour proposer aux personnes sinistrées de laver leur linge gratuitement. Pour ce faire, elle mettra à disposition sa «Wash mobile». Soit une buanderie mobile gratuite aménagée dans une camionnette, et équipée de deux machines industrielles pour laver son linge et de deux sèche-linge.

Quand? Ce jeudi, à Source O Rama (avenue des Thermes à Chaudfontaine) et ce vendredi, à hauteur de l’église de Vaux-sous-Chèvremont, de 10 h à 17 h 30.