JO 2021 | Simone Biles a vécu un terrible drame deux jours avant de remporter sa médaille à Tokyo

Rien n’est épargné à l’Américaine de 24 ans aux Jeux olympiques de Tokyo...

Il n’y a pas un seul jour sans que le nom de Simone Biles ne soit prononcé dans les médias. La superstar américaine, en proie à des soucis mentaux et physiques, n’en finit plus de faire parler d’elle. Aujourd’hui, on apprend que la gymnaste de 24 ans, a reçu un véritable coup de massue, deux jours avant de remporter sa première médaille à Tokyo. Elle a, en effet, révélé que sa tante était décédée de façon inopinée.

Son coach, la Française Cécile Canqueteau-Landi, s’est exprimée sur les difficultés personnelles auxquelles sa protégée a dû faire face, y compris la mort de sa tante. «J’étais comme: « Oh, mon Dieu. Cette semaine doit être terminée», a-t-elle déclaré aux journalistes mardi. J’ai demandé à Simone de quoi elle avait besoin. Et elle a dit: «J’ai juste besoin de temps.» Et d’ajouter. «J’ai dit à Simone: «Tu m’appelles, envoie-moi un sms si tu as besoin de quelque chose, je serai ici. Quoi qu’il en soit.»

Sans grande surprise, Simone Biles a besoin de repos. «Je pense qu’elle a besoin d’une bonne pause», a partagé Cécile. «Nous allons retourner au travail, mais je suis heureux pour elle qu’elle ait l’amicale de retourner auprès de sa famille, de son petit ami, de son chien. Elle va juste rentrer à la maison et profiter.» Des vacances bien méritées.