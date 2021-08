Von der Leyen presse les USA de lever les restrictions de voyage pour les Européens

La présidente de la Commission européenne a appelé ce mercredi les États-Unis à rapidement lever leurs vastes restrictions d’entrée pour les voyageurs en provenance de l’Europe.

La situation épidémiologique liée au coronavirus est quasiment similaire de part et d’autre de l’Atlantique, a argumenté Ursula von der Leyen.

Elle a insisté pour que des règles réciproques s’appliquent en Europe et aux États-Unis pour les voyageurs débarqués du pays partenaire. «Nous sommes en contact avec nos amis américains pour résoudre ce problème au plus vite», a-t-elle déclaré au média allemand RND. «La situation ne peut plus traîner pendant des semaines.»

Les citoyennes et citoyens européens ne peuvent en principe plus voler vers les États-Unis depuis mars 2020, à l’exceptions de certains groupes de personnes comme les proches de ressortissants américains, les diplomates et employés d’organisations internationales. Côté européen, il a été décidé en juin de lever progressivement les restrictions de voyages visant les Américains et Américaines. L’Europe s’étonne de ne pas bénéficier d’un assouplissement similaire, alors que l’Oncle Sam autorise les arrivées sur son sol en provenance de pays où la situation sanitaire est plus préoccupante.