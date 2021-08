VIDÉO | Quand l’entraîneur de l’équipe de France de volley plonge pour sauver un ballon en plein match

Le sélectionneur de l’équipe de France de volley n’a pas froid aux yeux.

Laurent Tillie, le sélectionneur de l’équipe de France de volley, en a fait rire plus d’un lors des Jeux olympiques de Tokyo. Alors que les Bleus disputaient le cinquième et dernier set face à l’équipe de Pologne en quarts de finale, double championne du monde et entrainée par le Belge Vital Heynen, Tillie a montré l’exemple à suivre à ses joueurs.

Sur une attaque polonaise, le sélectionneur français a… plongé pour essayer de ramener un ballon dans l’aire de jeu. Même si l’ancien joueur a manqué sa tentative, cela a donné un coup de motivation supplémentaire à ses protégés puisqu’ils ont fini par se qualifier en demi-finales du tournoi olympique. Une première dans l’histoire du volley tricolore.