Peter Sagan signe chez TotalEnergies, accompagné par Maciej Bodnar et Daniel Oss

Peter Sagan s’est engagé pour deux saison, jusqu’en 2023, avec TotalEnergies, a annoncé mardi la formation française.

e Slovaque arrive accompagné du Polonais Maciej Bodnar et de lItalien Daniel Oss, qui étaient ses équipiers chez BORA-hansgrohe.

Peter Sagan, 31 ans, portait les couleurs de Bora-Hansgrohe depuis 2017. La formation allemande avai confirmé la semaine dernière le départ en fin de saison du triple champion du monde (2015, 2016, 2017).

Le palmarès de Sagan comprend 118 victoires, dont le Tour des Flandres 2016. Sous le maillot de Bora, le Slovaque a notamment remporté Paris-Roubaix en 2018, cinq étapes du Tour de France, et deux étapes du Tour d’Italie.

«Recruter Peter est évidemment une incroyable fierté», se réjouit Jean-René Bernaudeau, le manager de TotalEnergies. «C’est sans doute le coureur le plus populaire au monde, c’est un talent exceptionnel, il nous fait changer de dimension. Ce recrutement, c’est avant tout le marqueur d’une ambition sportive. Peter est un immense compétiteur, tout le monde le sait, et il va avant tout nous apporter des victoires: nous comptons sur lui pour cela. Peter sera un élément clé de notre dispositif sur les classiques et le Tour. Il nous apportera beaucoup sportivement aussi par son expérience, et nous aidera à faire progresser le groupe».

«Cette nouvelle aventure est très excitante», dit de son côté Peter Sagan. «Jean-René est un manager qui a envie de faire bouger les lignes dans le monde du vélo, j’espère pouvoir aider cette équipe à y parvenir, et remporter de nombreuses courses sous ces nouvelles couleurs. Pour l’instant, je reste bien sûr concentré sur les objectifs de fin de saison avec mon équipe actuelle, et je rejoindrai ma nouvelle formation avec un esprit conquérant cet hiver! «.

A noter que l’arrivée de Peter Sagan s’accompagne d’un changement d’équipementier vélos pour TotalEnergies, qui roulera désormais sur des vélos Specialized. La marque californienne fournira aussi t l’équipement de casques, chaussures et pneus, ainsi que les roues et composants Roval, tandis que les tenues seront fournies par Sportful.