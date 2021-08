Les corps des personnes tombées dans la Meuse à Liège pas encore formellement identifiés

L’enquête se poursuit concernant les deux individus tombés à l’eau jeudi dernier en soirée et dont les corps sans vie ont été repêchés lundi.

Le premier corps a été repêché dans la Meuse lundi matin, à hauteur du Quai des Tanneurs, dans le quartier d’Outremeuse à Liège. Le deuxième a été repêché non loin, au niveau du Quai de Gaulle. Lundi, il était impossible de procéder à leur identification. Certains éléments laissaient toutefois penser que le premier corps sorti de l’eau était celui d’un homme pour lequel un appel à témoins avait été lancé dimanche dernier par le parquet de Liège.

Certains médias locaux ont avancé une explication et rapportent qu’une dispute aurait éclaté dans un établissement situé non loin des quais et que cette dernière se serait prolongée jusqu’en bord d’eau. Là, un témoin aurait vu un premier homme tomber dans l’eau à la suite d’une bagarre entre plusieurs individus et un deuxième homme aurait plongé pour tenter de lui sauver la vie.

Si le parquet de Liège n’a pas infirmé ce scénario, il ne l’a pas confirmé non plus, ce mardi. «Il s’agit d’informations qui ne sont pas encore vérifiées à ce stade-ci, impossible d’affirmer pour le moment que les choses se sont bien passées comme ça», nuance ainsi le parquet. «Ce qui est certain, par contre, c’est qu’à un moment, d’une manière ou d’une autre, deux personnes se sont retrouvées dans l’eau et qu’elles sont décédées. Par rapport à l’identification, l’un des deux corps est encore soumis à des vérifications d’identité auprès de la famille. L’autre personne, n’était, elle, pas encore formellement identifiée».

Une série d’individus se trouvaient sur place au moment des faits. Les autorités judiciaires tentent désormais de mettre la main dessus pour les entendre. Le dossier a été mis partiellement à l’instruction mais il reste relativement flou et les informations sujettes à caution.