Le débrief du jour: Les Red Lions en finale | La Guadeloupe reconfinée | Un mini Pukkelpop

Les Red Lions en finale, La Guadeloupe reconfinée, Un abonnement «light» pour supprimer la pub sur YouTube, Un mini Pukkelpop, Une médaille pour Simon Biles, voici le condensé de l’actualité de ce mardi 3 août 2021.

1 JO 2021 | Les Red Lions s’imposent contre l’Inde et s’offrent une deuxième finale olympique

La Belgique s’est qualifiée pour la finale du tournoi olympique masculin de hockey, mardi, aux Jeux de Tokyo.

2 JO 2021 | Simone Biles, 3e à la poutre: «je l’ai fait pour moi et je suis fière»

De retour à la compétition après avoir déclaré forfait pour ses trois premières finales aux agrès, Simone Biles a remporté mardi la médaille de bronze lors de la finale de la poutre aux Jeux Olympiques de Tokyo.

3 Covid: la Guadeloupe dans une «situation catastrophique»

Coronavirus: La Guadeloupe va être reconfinée pour une durée d’au moins trois semaines. L’île antillaise suit le territoire voisin de la Martinique, confiné depuis vendredi soir pour trois semaines aussi.

4 Deux cadavres repêchés dans la Meuse à Liège: une bagarre à l’origine du drame

Deux corps sans vie ont été repêchés dans la Meuse, à Liège, hier lundi. Une bagarre serait à l’origine du drame. Une autopsie aura lieu ce mardi.

5 Un abonnement «light» pour supprimer la pub sur YouTube

Le service de vidéo à la demande teste en Belgique un nouvel abonnement facturé 6,99€ par mois.

6 «Le taux vaccinal bruxellois sans doute sous-estimé à cause des doubles nationalités»

Le taux vaccinal à Bruxelles est grevé par les Bruxellois à la double nationalité. Certains ont pu profiter d’un voyage dans leur pays d’origine pour se faire piquer. La Cocom veut objectiver les chiffres. Car tous les sérums étrangers ne se valent pas.

7 Le Pukkelpop organisera une mini-édition

Le Pukkelpop organisera une mini-édition du festival, mais ce sera au Muziekodroom de Hasselt.

8 Iran: l’ultraconserverteur Ebrahim Raïssi intronisé président

L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi a été intronisé mardi président de l’Iran et devra s’atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire, et relancer les pourparlers pour sauver l’accord international sur le nucléaire.

