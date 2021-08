La Canti’Chorale peut enfin souffler ses 40 bougies à Laplaigne

La Canti’Chorale avait encore fêté Sainte-Cécile en 2019 et comptait alors célébrer ses 40 ans 4 mois plus tard... EdA - 50263164823

Avec un peu plus d’un an de retard sur la date prévue -crise sanitaire oblige - la Canti’Chorale va pouvoir fêter son 40e anniversaire.

Le week-end des 21 et 22 mars 2020 aurait dû être festif pour les membres de la Canti’Chorale de Laplaigne. Diverses animations avaient été mises sur pied pour faire de son quarantième anniversaire un événement inoubliable.

C’était sans compter sur un invité de dernière minute qui n’était pas vraiment convié à la fête. Inutile de préciser que cette annulation, la manifestation la doit à ce satané virus et aux mesures sanitaires qui nous pourrissent l’existence depuis trop longtemps déjà…

Plus d’un an après, et grâce à une situation qui s’est nettement améliorée par rapport à l’an dernier, Marie-Paule Wacquier-Chantry, la cheffe de chorale, et son équipe remettent le couvert…

Pour les dix ans…

C’est en 1990, alors qu’il fêtait sa première décennie, que l’ensemble vocal qui animait déjà les messes dominicales à Laplaigne a pris le nom de «Canti’Chorale». Au fil du temps, les choristes - ils sont une petite trentaine - ont acquis de l’expérience et ont étoffé leur répertoire, avec des chants profanes notamment.

C’est aussi à l’occasion de cet anniversaire que naquit le premier festival de chant choral réunissant quatre chorales invitées et des musiciens. Jusqu’en 1996, six festivals se sont ainsi succédé et ont tous rencontré un franc succès.

Un programme varié

Les festivités du 40e anniversaire se tiendront le week-end des 14 et 15 août, dans le respect des mesures sanitaires, bien évidemment.

Une exposition de photos retraçant les temps forts de ces 40 années sera inaugurée le samedi 14 août de 10h à 12h, en l’église Sainte-Marie de Laplaigne. Celle-ci restera accessible également le 15 août, de 14 h à 16 h.

Le dimanche 15 août, à 10 h 30, au même endroit, une messe festive sera célébrée avec la participation de la chorale, cela va de soi…

La célébration se clôturera par un moment de convivialité autour du verre de l’amitié dans le fond de l’église.

Les manifestations sont ouvertes à tous et toutes.

Cette reprise des activités est porteuse d’espoir pour tous ceux et celles qui apprécient pouvoir également chanter sous la direction de Marie-Paule dans le groupe Brunevoix dans lequel on retrouve aussi la plupart des membres de la Canti’Chorale. Une reprise attendue avec impatience par beaucoup...