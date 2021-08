Débrief des JO: 4 choses à retenir ce mardi

Quatre choses à retenir de cette journée des Jeux olympiques compilée en un seul article.

1 Une nouvelle médaille belge

C’est plus que probablement la bonne nouvelle du jour: les Red Lions ont vaincu dans la souffrance l’Inde en demi-finale (5-2). Grâce à cette belle victoire, les hockeyeurs belges sont de nouveau assurés d’une médaille. Ils rencontreront en finale l’Australie, vainqueur de l’Allemagne (3-1).

2 Deux records du monde

Cette journée a été riche en émotion et en grosses performances. Mais comment passer à côté de l’exploit magistral de Karsten Warhol? Le Norvégien a pulvérisé le record du monde du 400 m haies en finale. L’exploit d’autant plus grand pour le sportif de 25 ans puisqu’en un mois et deux courses il a abaissé un record du monde vieux de 29 ans. Ce n’est pas tout! L’Italie a battu mardi en 3:42.307 le record du monde masculin lors des séries de poursuite sur piste par équipes en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo.

3 Triplé historique

La Polonaise Anita Wlodarczyk a réalisé, au marteau, un incroyable triplé avec trois médailles d’or depuis 2012. Véritable star de son épreuve, elle a effectué un lancer à 78,48 m.

4 La reine est de retour

Simone Biles a effectué un come-back réussi en gymnastique! Médaillée de bronze, l’athlète américaine n’a été battue que par deux Chinoises: Guan Chenchen et Tang Xijing.