Qui sont les accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris?

Alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 de Paris doit débuter le 8 septembre 2021, retour sur le portrait des accusés.

Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan à Paris, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.

Quatorze personnes sont mises en examen dans l’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015. Six autres accusés seront jugés par défaut car cinq sont présumés morts et une dernière personne étant incarcérée en Turquie.

Qui sont ces personnes suspectées d’être responsable des attentats de Paris ?

Salah Abdeslam - Parmi les accusés, on retrouve le seul survivant des commandos terroristes: Salah Abdeslam. Né à Molenbeek, ce Franco-belge de 30 ans est accusé d’avoir déposé les trois kamikazes du Stade de France avant d’abandonner une ceinture explosive, sur un trottoir et de prendre la fuite. Il sera arrêté le 18 mars 2016 à Molenbeek. Détenu en France, il sera jugé notamment pour «meurtres, tentatives de meurtres et séquestration, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste». Au cours de l’enquête, il a quasi-systématiquement gardé le silence face aux magistrats instructeurs qui l’ont convoqué une dizaine de fois.

Mohamed Abrini - Un autre visage bien connu celui de Mohamed Abrinidit l’homme au chapeau. C’est lui qui accompagnait les deux kamikazes à l’aéroport de Bruxelles lors de l’attentat du 22 mars 2016. Il avait été arrêté après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Il est jugé pour avoir accompagné en banlieue parisienne les commandos du 13 novembre. Des images de vidéosurveillance l’ont montré en compagnie de Salah Abdeslam dans une station-service de l’Oise, au nord de Paris, l’avant-veille des attentats. Il est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le financement des attaques de Paris et la fourniture des armes.

Osama Krayem - Osama Krayem, 27 ans, suédois d’origine syrienne, aurait occupé une place centrale dans la cellule terroriste dirigée par Abdelhamid Abaaoud, celle qui a mené les attaques de Paris et de Bruxelles. Ses empreintes digitales ont ainsi été retrouvées dans de nombreuses planques en Belgique où ont été confectionnés les explosifs. Si son rôle dans les attentats du 13 novembre reste flou, son implication dans les attentats de Bruxelles semble davantage établie. Il avait également remis un sac rempli de TATP au kamikaze de la station de métro Maelbeek et avait renoncé à se faire exploser au dernier moment.

- L’ADN de Sofien Ayari, un Tunisien de 26 ans, a aussi été retrouvé dans plusieurs planques. Le 13 novembre, il était à Amsterdam avec Krayem et les enquêteurs les soupçonnent d’avoir voulu commettre un attentat à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Il a été arrêté en compagnie de Salah Abdeslam le 18 mars 2016.

Considéré comme un logisticien clé, Mohamed Bakkali, 32 ans, est accusé d’avoir facilité le convoyage et l’hébergement dans des planques de plusieurs membres des commandos des attentats de Paris. Arrêté fin novembre 2015 à Bruxelles, ce dernier est inculpé pour sa responsabilité dans les attentats du 13-Novembre et dans l’attaque avortée du train Thalys de 2015, attribués à la même cellule djihadiste.

Mohammed Amri, Franco-belge de 31 ans et Hamza Attou, belge de 25 ans sont allés chercher Salah Abdeslam en voiture le soir des attentats pour le ramener en Belgique. L’enquête a aussi démontré les liens étroits d’Amri avec les frères Abdeslam dans les semaines précédant l’attaque, notamment pour des locations de véhicule, laissant soupçonner au minimum une connaissance du projet. Le second a été libéré sous contrôle judiciaire le 14 mai 2018.

Yassine Atar, 30 ans, a été inculpé du chef d’assassinats terroristes et de participation aux activités d’un groupe terroriste en qualité de dirigeant. Cet homme est le frère d’Oussama Atar, soupçonné d’avoir commandité les attaques et le cousin des frères El Bakraoui, qui se font fait exploser lors des attentats à l’aéroport de Bruxelles et dans la station de métro Maelbeek. Il a été inculpé pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», et pour des «complicités» de séquestration, d’assassinats et de tentatives d’assassinats terroristes en bande organisée pour les attentats de Paris. Il avait été arrêté cinq jours après les attentats de Bruxelles.

Ali Oulkadi, 35 ans, proche de Brahim Abdeslam - l’un des kamikazes du 13 novembre - est soupçonné d’avoir aidé Salah Abdeslam à se cacher à son arrivée à Bruxelles le 14 novembre, mais le Français a toujours nié avoir été au courant du projet terroriste. Salah Abdeslam est sorti de son silence pour le dédouaner. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 juin 2018.

Farid Kharkhach, né au Maroc, 37 ans, est accusé d’avoir fourni des faux papiers à l’ensemble de la cellule à la demande de Khalid El Bakraoui, l’un des auteurs des attentats de Bruxelles dont il connaissait la «radicalisation», selon les enquêteurs.

Abdel Chouaa, belge de 38 ans est soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique. Fils d’un imam de Molenbeek, cet ami d’enfance de Brahim Abdeslam a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Ali El Haddad Asufi, 35 ans, est soupçonné d’avoir été «de façon récurrente» en contact avec les membres de la cellule djihadiste franco-belge et d’avoir fréquenté leurs planques bruxelloises.

Interpellés un mois après les attentats dans un foyer de migrants en Autriche, Adel Haddadi, un Algérien de 32 ans, et Muhammed Usman, un Pakistanais de 26 ans, ancien artificier de groupes djihadistes pakistanais réputés proches d’Al-Qaïda, sont soupçonnés d’avoir suivi la route des migrants en compagnie de deux kamikazes du Stade de France. Face aux enquêteurs, Haddadi a reconnu avoir été missionné par un donneur d’ordre de l’EI, «Abou Ahmed», qui lui aurait remis 3.000 euros.

6 accusés absents du procès des attentats de Paris

Six hommes seront également jugés par défaut. Cinq sont présumés morts en zone irako-syrienne mais il n’existe pas de preuves formelles de leur décès, c’est pourquoi la justice est amenée à les juger malgré tout.

Oussama Atar - Comme les frères Fabien et Jean-Michel Clain ou le belge Oussama Atar, connu sous le nom de guerre d’«Abou Ahmed», qui est soupçonné d’être la tête pensante des attentats. Il aurait recruté et missionné les auteurs des tueries, et commandité le drame depuis la Syrie.

Ce Belgo-Marocain de 32 ans, vétéran du djihad, est le cousin des frères El Bakraoui morts en kamikaze à Bruxelles et le frère de Yassine Atar, détenu en Belgique et aussi visé par un mandat d’arrêt français.

Ahmed Dahmani est quant à lui toujours en vie mais incarcéré en Turquie. Le Belgo-Marocain est soupçonné d’avoir tenu un rôle important dans la préparation des attentats de Paris. Aucun accord n’a été trouvé avec les autorités turques pour permettre sa comparution en France.