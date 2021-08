Des travaux vont impacter la circulation, dès lundi à Frasnes

Dès lundi prochain, divers travaux impliqueront la mise en place de déviations à Frasnes-lez-Anvaing. Patience si vous devez circuler dans le coin...

Le carrefour formé à Anvaing par la Chaussée de Renaix (RN60) avec les Bruyères et le chemin du Carnois (à hauteur de l’Athénée et de l’école d’immersion) va être refait.

En ce qui concerne les Bruyères, les automobilistes seront conviés à rejoindre la RN 60 vers l’autre carrefour des Bruyères avec la Chaussée de Renaix (quasiment à hauteur de la rue de la Gare).

Le début des travaux, effectués par le SPW, est programmé pour ce prochain lundi, si la météo le permet, bien évidemment.

Ce chantier devrait durer une semaine, toujours en fonction des conditions climatiques.

La circulation le long de la RN60 sera réglée par des feux de signalisation.

Le chemin du Carnois et les Bruyères seront mis en voies sans issue. Si vous avez l’habitude de prendre le chemin du Carnois pour regagner la RN 60, vous serez invité à emprunter la rue Delbart pour rejoindre la rue de la Gare.

Des déviations seront bien entendu mises en place afin de permettre le bon déroulement des travaux. La circulation sera mise sur une bande de circulation le long du tronçon concerné. Il sera donc possible d’emprunter la voirie dans le sens Frasnes-lez-Buissenal vers Hacquegnies mais pas dans le sens inverse.

Sur la RN 529 aussi...

À partir de ce prochain lundi toujours et si la météo le permet, bien sûr, d’importants travaux de remplacement du revêtement de la RN 529 vont débuter entre le rond-point «du Sucre» (jonction avec la RN 60) et celui «de la Sucrerie» (jonction avec le zoning de la Sucrerie). Ces travaux seront effectués par le SPW et devraient se terminer le 13 août 2021 (sauf intempéries). chantiers à Frasnes EdA

En venant du rond-point du Sucre, vous serez dévié sur la RN 60 (chaussée de Leuze) jusqu’au carrefour avec la rue des Blancs Arbres (Hacquegnies). Là, vous serez renvoyé vers le centre de Moustier et la route de Frasnes pour rejoindre la RN 529 à hauteur des locaux administratifs du CPAS (ancienne gare).

À noter qu’il sera interdit de se stationner le temps de la déviation dans le centre de Moustier (Route de Grandmetz et Route de Frasnes), entre la Boulangerie et la place du village.

Comme on dit dans ces cas-là, on ne peut que vous recommander de doubler de prudence à l’approche des travaux et de suivre scrupuleusement les déviations qui seront mises en place.

Bonne route…