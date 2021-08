Anita Wlodarczyk a remporté la médaille d’or du lancer du marteau dames aux Jeux Olympiques de Tokyo mardi.

La Polonaise a effectué un lancer à 78,48 m pour devancer la Chinoise Wang Zheng (77,03 m) et sa compatriote Malwina Kopron (75,49 m).Déjà titrée à Londres en 2012 et à Rio en 2016, Wlodarczyk ajoute un troisième titre olympique à son palmarès. La Polonaise, qui fêtera ses 35 ans dimanche, compte également quatre titres de championne du monde et quatre de championne d’Europe.