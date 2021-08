40 Frasnois bénévoles vont prêter main-forte aux Verviétois, ce samedi

La commune de Frasnes s’est mise en contact avec celle de Verviers pour déterminer les besoins les plus pressants pour les sinistrés. Romain RIXHON

Un appel aux dons est lancé par l’administration communale de Frasnes alors que 40 bénévoles se préparent à partir pour Verviers.

Depuis les terribles inondations qui ont touché de nombreuses communes, les marques de solidarité ne manquent pas. Récemment, des citoyens frasnois ont sollicité la commune de Frasnes-lez-Anvaing afin de coordonner une action de solidarité sur le territoire de Verviers. De nombreux contacts ont donc été noués entre les deux administrations afin de déterminer les besoins de la population locale et cela a débouché sur l’organisation d’une journée d’aide à la population verviétoise ce prochain samedi (7 août).

Le bus communal partira de Frasnes-lez-Anvaing ce jour-là, tôt dans la matinée, et amènera une quarantaine de bénévoles à Verviers qui rempliront diverses missions auprès de la population locale.

Afin d’optimiser le déplacement, les soutes du bus communal seront remplies de biens de première nécessité qui seront distribués aux personnes sinistrées, soit des produits d’hygiène et premiers soins (gel douche, savons emballés, rasoirs, coton-tige, shampoing, papier toilette, essuie-tout, des denrées alimentaires non périssables (eau, pâtes, riz, conserves, café et filtres), des jus en briques pour enfants, des sirops aromatisés pour l’eau, des cahiers à dessins, marqueurs, pour les enfants,…

La nourriture pour animaux est aussi la bienvenue.

Merci de vérifier que ce que vous donnez est en parfait état et que la date de péremption n’est pas dépassée.

Vous pouvez également déposer des dons à l’accueil de l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing, tous les jours de cette semaine entre 8 h et 16 h et ce, jusqu’à ce vendredi, à midi.

Si vous avez envie de participer à cette action de solidarité, vous pouvez contacter Gaëtan Baele au 0472/591238 ou via son Messenger afin de vous inscrire pour le bus.