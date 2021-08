JO 2021 | Les meilleurs chevaux du monde transitent par Liege Airport

À l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, Liege Airport organise le transport des meilleurs chevaux du monde.

Avant le confinement, l’aéroport de Liège faisait du transport des équidés une de ses spécialités, grâce à des infrastructures dont la renommée n’est plus à démontrer. Une particularité qui a repris son envol il y a quelques semaines, mais aussi et surtout depuis quelques jours à l’occasion des Jeux Olympiques qui se tiennent à Tokyo.

Face à une demande sans cesse croissante, l’aéroport de Liège a pris en charge la construction du Horse Inn (2,5 millions d’euros issus des fonds publics), qui est sorti de terre en 2016. Depuis lors, la société Lachs, déjà active sur le tarmac de l’aéroport en matière de transport, assure la gestion du site.

Sorte d’hôtel cinq étoiles, le Horse Inn, installé directement sur le tarmac, dispose de 55 boxes haut de gamme: revêtement de sol en caoutchouc pour éviter les chutes, à boire et à manger en suffisance… De quoi permettre aux équidés de se reposer et de bénéficier de soins le cas échéant. Un vrai business lounge pour chevaux, mis à leur disposition durant la période de transit.

Liege Airport organise donc le transport des meilleurs chevaux du monde. La compagnie Emirates SkyCargo, avec l’aide de Challenge Handling et Peden Bloodstock, s’occupe des 8 vols aller et des 8 vols retour pour les JO et pour les Paralympiques. 247 chevaux accompagnés par 59 palefreniers ont effectué ce long voyage. Emirates a également transporté 100 tonnes d’équipements spéciaux et 20 tonnes de nourriture et de boisson.

«En Europe, il n’y a pas d’infrastructure comparable à celle-ci», se félicite Christian Jaucot, Horse Inn Supervisor. «Tous les événements majeurs qui nécessitent un transport en avion décollent de Liege Airport, que ce soit le Global Tour, les JO, les championnats du monde il y a deux ans. Tout passe par ici grâce à la proximité de la piste. On y charge les chevaux et dans la demi-heure qui suit, ils peuvent déjà être dans l’avion.»

Quelque 5.000 chevaux transitent chaque année par Liege Airport, devenu au fil des années une véritable «plaque tournante» du transport aérien de chevaux.