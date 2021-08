JO 2021 | Hashimoto s’offre un deuxième titre olympique

Le Japonais Daiki Hashimoto, déjà sacré champion olympique du concours général, a remporté la finale de la barre fixe, dernière épreuve de gymnastique au programme des Jeux olympiques de Tokyo, mardi.

Hashimoto, 19 ans, s’est imposé avec un score de 15,066 points, devant le Croate Tin Srbic (14,900 pts) et le Russe Nikita Nagornyy (14,533 pts).

Il a terminé ses premiers JO avec trois médailles, en incluant celle d’argent remportée avec le Japon dans le concours général par équipes, et le statut officieux de nouveau patron de la gymnastique masculine.

Il a repris le flambeau abandonné par son compatriote Kohei Uchimura, vainqueur du concours général à Londres et à Rio qui a également été champion du monde du concours général six fois de suite entre 2009 et 2015.

Mais à Tokyo, Uchimura, 32 ans et diminué par une blessure, a échoué à se qualifier pour la finale de la barre fixe et n’a pas participé au concours général par équipes.