JO 2021 | L’athlète transgenre Laurel Hubbard envisage une fin de carrière

L’athlète transgenre néo-zélandaise Laurel Hubbard envisage de mettre un terme à sa carrière.

«L’âge me rattrape depuis probablement un certain temps» a déclaré mardi l’athlète de 43 ans. «C’est pourquoi il est temps de me concentrer sur d’autres choses de la vie.»

Laurel Hubbard n’a pas réussi à décrocher une médaille lundi dans la catégorie des moins de 87 kilos aux Jeux de Tokyo. Pire que cela, elle n’a pas réussi à enregistrer une seule tentative réussie. La Néo-Zélandaise a toutefois marqué l’histoire en étant la première athlète transgenre à prendre part aux Jeux Olympiques.

«Je suis énormément reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de venir ici en étant moi-même», a-t-elle déclaré. «Ce qui m’attire dans le sport, c’est le sport lui-même».

Beaucoup de personnes ont accueilli sa participation aux Jeux Olympiques avec suspicion. Laurel Hubbard a expliqué qu’elle se protégeait autant que possible de la couverture et des commentaires parfois négatifs. «Cela ne ferait rendre les choses encore plus difficiles» explique-t-elle. «C’est déjà très compliqué de soulever des haltères. Si vous portez encore plus de poids sur vos épaules, cela devient tout simplement une tâche difficile», a conclu l’athlète.