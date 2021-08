Hollain, de la rue de Tournai à la pierre Brunehaut

Chaque mercredi, nous vous proposons une plongée dans le temps. Nous mettons en parallèle des lieux, des bâtiments, etc., tels qu’ils se présentaient voici quelques dizaines d’années et tels qu’ils sont devenus actuellement. Notre périple «d’hier à aujourd’hui» nous amène à Hollain, l’un des 9 villages de l’entité de Brunehaut.

Hollain, environ 1206 habitants (selon les chiffres de juillet 2021), est connu pour son menhir plus de quatre fois millénaire qui donna son nom à l’entité (la célèbre pierre Brunehaut), mais aussi pour sa vie associative bouillonnante qui n’a guère faibli au fil des siècles (au contraire!). Selon l’ouvrage d’Albert Leclercq, «Hollain et son histoire», le village doit son nom à la contraction de deux mots anciens: «hol» et «laing» qui signifient cavité marécageuse.

Nous sommes partis sur certaines traces de ce passé avec la complicité de Dany Van Genechten qui, en plus de s’investir dans la présidence de l’Artifoire, se veut aussi actif au sein du Cercle d’histoire locale de Brunehaut.

Un axe de développement essentiel pour le village

Si, trop souvent, la vitesse excessive des véhicules qui l’empruntent contribue à lui forger une mauvaise réputation, la N 507 qui traverse le village a aussi contribué à sa prospérité.

Pas mal de commerces se sont en effet développés le long de cet axe que pas mal d’habitants continuent à nommer Grand-rue comme sur les anciennes cartes postales alors que son appellation actuelle est rue de Tournai. Certaines surfaces commerciales sont restées même si l’on y propose plus les mêmes produits. Ici, le pain a remplacé l’essence…

L’Artifoire a été conçue au café Wiel’z

Cet immeuble voisin du restaurant Sel et poivre occupe une place particulière dans la mémoire des Hollinois.

C’est en effet dans cet établissement, que ces derniers surnommaient «le café Wiel’s», qu’est née, un mercredi de septembre 1974, l’idée de mettre sur pied une foire aux artisans ravivant le souvenir des fastueuses fêtes du 21 juillet d’antan. Quatre passionnés – Norbert Duroisin, Albert Leclercq, Roger Loy et Serdu – venaient de lancer la première Artifoire qui se concrétisera dès 1975 sur la place de l’église…

La place Verte a bien changé mais elle est restée... verte

Si la place Verte a subi plusieurs aménagements depuis que la photo de gauche a été tirée (en 1914), le dernier lifting important fut inauguré à la fin de l’année 2011. Des travaux de réaménagement et de mise en lumière de cet espace qui allaient de pair avec ceux de sécurisation de la RN 507.

Quant au café le Quart de 12 h, il a subsisté jusqu’il y a environ 6 ans avant de devenir une pizzeria.

La pierre toujours debout, 2500 ans après...

La pierre Brunehaut – 4,4 m de haut pour 3 m de large sur 60 cm d’épaisseur – n’a guère changé depuis qu’elle a été posée – par le Christ, la vierge, le diable ou les hommes, allez savoir – sur les hauteurs hollinoises environ 2500 ans avant J.-C.

Même si elle penchait à la fin 18 et fut redressée le siècle suivant. Son environnement a été relifté, avec le partenariat de l’Artifoire, dans le cadre d’un PCDR en 94 (la route en 2000).

Une place pour rendre hommage aux artisans

Dommage que les voitures en stationnement cachent la place actuelle car celle-ci a subi une rénovation complète en 2010.

Elle a été rebaptisée «place aux Artisans» en hommage à Norbert Duroisin (qui a créé la fontaine en pierre taillée qui s’y trouve), ainsi qu’à tous les autres artisans qui font vivre le cœur du village lors du week-end de l’Artifoire dont la première manifestation eut lieu à cet endroit il y a 47 ans.