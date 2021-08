Inondations: les centres d’accueil d’Esneux et de Tilff ferment jeudi

Dès ce jeudi soir, la distribution de repas sera arrêtée et les centres d’accueil d’Esneux seront fermés.

Deux semaines après les terribles inondations ayant secoué certaines communes de la province de Liège, la bourgmestre d’Esneux a annoncé la fermeture des centres d’accueil Saint-Michel (Esneux) et Brunsode (Tilff) ainsi que l’arrêt de la distribution de repas dès ce jeudi 5 août, en fin de journée.

«Dans un premier temps, il a été nécessaire de sécuriser les personnes et d’ensuite leur offrir de quoi surmonter les dures épreuves auxquelles elles ont fait face», a précisé la bourgmestre, Laura Iker. «À la suite de la décrue, la Commune a entrepris le nettoyage des différentes voiries et a évacué les nombreux déchets charriés par les eaux. Dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, de nombreux habitants ont été privés d’eau et d’électricité ainsi que de moyens de déplacement. C’est la raison pour laquelle la Commune a maintenu et développé les deux centres d’accueil (Brunsode et Saint-Michel) afin d’offrir les services de base à sa population (logement, nourriture, médicaments,…).»

Au vu du rétablissement progressif de la situation, la Commune doit adapter les services offerts en fonction des besoins et de sa capacité d’action, insiste la bourgmestre. «D’autres attentes se font sentir et il faudra pouvoir les rencontrer», a ajouté Laura Iker.

Ainsi, dès ce jeudi 5 août 2021 (fin de journée), la distribution de repas sera arrêtée et les centres d’accueil seront fermés. Les demandes d’aides sociales, en matière de logement ou alimentaires seront redirigées vers le CPAS, Place du Souvenir, 1 à 4130 Tilff (04/273.78.00).

«Nous ne manquerons pas d’informer la population des différents services qui seront cependant maintenus notamment au niveau de l’accompagnement psycho-social. L’occasion nous est donnée de pouvoir remercier les nombreux bénévoles, donateurs et membres du personnel qui ont contribué au bon fonctionnement des deux centres d’accueil. L’entraide et le dévouement de nombreuses personnes au bénéfice de notre population aura été déterminant dans notre capacité à pouvoir aider les sinistrés en détresse.»