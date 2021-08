VIDÉO | JO 2021 | Pourquoi Mopsi, un cheval américain, est-il devenu la star des Jeux?

Mopsi est une véritable star sur internet.

Depuis quelques heures, les réseaux sociaux ne parlent que de lui. Lui, c’est Mopsi, le cheval de dressage du cavalier américain Steffen Peters. Et Mopsi a visiblement tapé dans l’œil de millions de personnes.

Lors de la finale individuelle de dressage aux Jeux olympique de Tokyo, alors que les cheveux dansent habituellement sur des chansons «classiques», Mopsi, lui, a plutôt choisi d’amener la fête à Tokyo. En finale, le cheval américain a en effet disputé le concours sur plusieurs chansons «Electro.»

In this house we Stan Stefan Peters and Mopsi. https://t.co/t4qiaU4ug0 — Seren - BUY SPIDER-WOMAN 7/14 (@HamSandwchWoman) July 30, 2021

Si les juges n’ont accordé «que» la note 80.968, bon pour la 10e place, la performance de Mopsi a été un véritable succès sur internet. Si bien que Steffen Peters, ancien DJ, penserait même à organiser un spectacle pour les fans, selon le site Insider.

«Il y a toujours un goût différent», a déclaré Steffen Peters à Yahoo Sports. «Parfois, la musique dramatique et la musique plus calme et plus émotionnelle sont populaires. Personnellement, j’aime la musique de danse. Si nous avons une fête ce soir, c’est la musique sur laquelle je danserais. Et c’est ce que je voulais apporter dans le freestyle.» Drôle et sympa!