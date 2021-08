JO 2021 | Hermien Peters et Lize Broekx, 9e et un succès en finale B, contentes de «finir en beauté»

Hermien Peters et Lize Broekx se montraient satisfaites de leur 9e place en K2 sur 500m aux Jeux Olympiques de Tokyo mardi, grâce à leur succès dans la finale B.

Le duo avait pris la 5e place de leur demi-finale, mais à distance respectable (près de deux secondes) de la 4e, qualificative pour la finale A. «C’est un peu râlant d’avoir manqué la finale A pour une place, mais nous ne devons rien regretter», a commenté Hermien Peters, 29 ans. «Nous avons vraiment bien ramé en finale B. Peut-être que dans une demi-finale plus à notre niveau, nous aurions pu faire une 3e ou 4e place, mais c’est le tirage au sort aussi. On ne peut rien y faire. On peut être contentes de notre 9e place. Nous sommes battues sur notre valeur.»

+ LIRE AUSSI |Hermien Peters et Lize Broekx gagnent la finale B et terminent 9e du kayak biplace 500m

Lize Broekx abondait dans le même sens. «Nous avons prouvé que nous pouvions ramer notre meilleure course aux Jeux et ça, c’est très important pour nous. On finit en beauté et on peut être satisfaite avec ça.»

Hermien Peters et Lize Broekx seront encore en action, chacune de leur côté, sur 500m dans le K1. «Le K2 était notre objectif principal. On a travaillé cinq ans pour ça. On doit un peu récupérer, mais je suis sûr que nous serons prêtes pour demain», a ajouté Lize Broekx, 28 ans.