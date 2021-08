JO 2021 | Artuur Peters après sa 10e place en kayak: «Je suis battu sur ma valeur»

Artuur Peters a terminé 2e de la finale B du K1 sur 1.000m en kayak mardi aux Jeux Olympique de Tokyo, soit une 10e place au classement final , soit, aussi, une place de mieux qu’à Rio en 2016.

«J’étais venu pour faire mieux, mais je suis battu sur ma valeur. En soi, je peux être content», a commenté le Limbourgeois de 24 ans. «J’étais déçu après ma demi-finale, la différence avec la 4e place (NDRL: qualificative pour la finale A) n’était que d’une demi-seconde. Mais sinon, je suis content parce que j’ai bien ramé. En finale B aussi. J’ai battu deux fois mon record personnel. Je peux dire que mes Jeux sont réussis. L’écart avec les médailles reste encore énorme.»

Onzième à Rio il y a cinq ans pour ses premiers Jeux Olympiques, Artuur Peters progresse d’une place et lorgne déjà sur la prochaine édition en 2024. «Je vais continuer à travailler pour Paris où, en principe, je dois être au sommet de ma carrière. J’ai encore une grosse marge de progression dans beaucoup de domaines. Question puissance, je ne suis pas mal, mais je peux mieux. Mes volumes d’entraînement peuvent être plus élevés et au niveau de la technique, on peut toujours s’améliorer.»

La saison du kayakiste belge n’en est pas terminée pour autant. Fin septembre (du 16 au 19), il disputera les championnats du monde à Copenhague avec Bram Sikkens en K2 sur 500m.