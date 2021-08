JO 2021 | Deux médailles d’or en une heure: la Néo-Zélandaise Lisa Carrington enchaîne les titres en kayak

Lisa Carrington a enchaîné les médailles mardi matin à Tokyo.

La Néo-Zélandaise s’est offert un quatrième titre de championne olympique en kayak en remportant le 500m en K2 avec sa compatriote Caitlin Regal et un record olympique à la clé qui plus est (1:35.785). Une heure plus tôt, elle avait décroché l’or dans le K1 sur 200m, son troisième titre olympique d’affilée, avec également un record olympique (38.120)..

Lisa Carrington, 32 ans, a ainsi aligné quatre courses sur la matinée avec les demi-finales.

Avec au total cinq médailles olympique à son palmarès, elle rejoint dans l’histoire de son pays les kayakistes Ian Ferguson et Paul MacDonald ainsi que le cavalier Sir Mark Todd.

Avec son troisième titre de suite sur 200m en K1, elle devient la première néo-zélandaise à s’adjuger trois titres d’affilée dans la même discipline.

Sa moisson pourrait ne pas s’arrêter là. Lisa Carrington doit s’aligner dans le K1 sur 500m et dans le K4 sur 500m mercredi avec Caitlin Regal, Alicia Hoskin et Teneale Hatton. Un podium lui offrirait le titre de Néo-Zélandaise la plus titrée aux Jeux Olympiques.

Elle avait remporté déjà le bronze sur 500m en K1 à Rio en 2016.