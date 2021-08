VIDÉO | JO 2021 | Le Norvégien Karsten Warholm pulvérise son record du monde du 400 m haies en 45.94!

Premier homme sous les 46 secondes, il a devancé Rai Benjamin et Alison Dos Santos au cours d'une finale d'anthologie.

Phénoménal! Le Norvégien Karsten Warholm a été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du 400 m haies en améliorant son propre record du monde en 45.94, un incroyable chrono, mardi à Tokyo.

Warholm devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes sur la distance, un mois après avoir effacé des tablettes en 46.70 le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46.78 à Barcelone 1992). Son grand rival américain Rai Benjamin, qui est lui aussi descendu sous le record du monde précédent et a battu le record du continent américain, a fini deuxième en 46.17 et le Brésilien Alison Dos Santos a pris la médaille de bronze en 46.72.

Cette course restera assurément comme l'une des plus belles de l'histoire de l'athlétisme aux Jeux olympiques. À titre de comparaison, Jonathan Sacoor a couru sa demi-finale du 400m... plat en 45.88 lundi. Karsten Warholm a fait à peine 6 centièmes de moins avec dix obstacles en plus...