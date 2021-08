Consommation de soda: la cannette d’or pour le Belge

En Europe, c’est le Belge qui boit le plus de soda. Un phénomène inquiétant pour la santé. Qui en consomme et pourquoi?

«Le problème pour moi, c’est que la consommation d’eau n’est pas dans les habitudes des Belges. À commencer par la carafe d’eau gratuite dans les restos.»: Marie-Aude Delmotte est diététicienne. Elle réagit aux derniers chiffres d’Eurostat sur la consommation de soda dans les différents pays d’Europe. Là, la Belgique décroche la cannette d’or: on est les premiers, loin devant.

Un Belge sur cinq consomme un soda, soit une «boisson non alcoolisée sucrée», quotidiennement. Le double de la moyenne européenne.

«Ce qui est interpellant, c’est que ce phénomène est très présent chez les moins de 30 ans.» Ce qui corroboré par les statistiques: la part la plus élevée a été enregistrée chez les 15 à 24 ans (14%), tandis que les 65 à 74 ans et les personnes de 75 ans et plus possèdent la plus faible moyenne (5%).

À la place du café ou à un enfant de 3 ans

«Il n’est pas rare qu’une personne m’explique qu’elle prend un soda ou une boisson énergisante le matin, à la place d’un café. Et que le cela se poursuit pendant la journée.»

La diététicienne poursuit: «Ce phénomène s’est renforcé ces dernières années. Je l’observe de plus en plus.» On peut supposer que ces mauvaises habitudes vont perdurer avec les années qui passent. «J’ai déjà reçu une maman qui donnait un soda light à son enfant de trois ans en ne voyant pas où était le problème.»

Parce que beaucoup de personnes pensent qu’il n’y a pas de souci à partir du moment où il n’y a pas de sucre dans la boisson. «Mais il y a des édulcorants, des additifs, de la caféine qui provoque aussi l’addiction.»

Avec les conséquences que cela peut avoir sur le foie et les hépatites (cirrhose) non alcooliques, «J’ai déjà été confrontée également à des personnes atteintes de diabète fulugurants». Mais les problèmes ne se limitent pas à un foie gras. Je remarque un impact aussi sur le transit et la flore intestinale. Or, on connaît l’importance de celle-ci sur la santé globale de la personne.»

Soda et mauvaise alimentation

Tout en pointant du doigt le mauvais ménage que peuvent faire le soda et une mauvaise alimentation: «Les deux vont souvent de paire. On prend rarement une eau avec une frite, un durum, ou un hamburger.» Et de souligner qu’en préopératoire où la diététicienne intervient dans une démarche pluridisciplinaire «Nous sommes confrontés à beaucoup de cas d’obésité dus à la consommation de soda.»

Mais pourquoi le Belge boit-il autant de soda? «On remarque aussi que le Belge est un gros consommateur de boisson alcoolisée. Je pense sincèrement qu’on n’a pas la culture de l’eau. Regardez en France et la fameuse carafe. En Belgique, rien de tout ça. Les gens ont l’impression qu’on ne va pas boire de l’eau à une terrasse de bistrot. Ce sera de l’alcool, un soda… Il faut vraiment favoriser le fait de boire de l’eau.» Comme proposer des fontaines publiques, par exemple.

Mais d’ici à avoir redressé nos mauvaises statistiques, il y aura encore beaucoup d’eau qui aura coulé sous les ponts et pas dans les gosiers.