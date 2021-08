Les supporters de Zulte Waregem aident les victimes des inondations à Eupen

Les supporters du club de football de Zulte Waregem ont lancé une grande action de solidarité en soutien aux victimes des inondations à Eupen.

Plusieurs bénévoles du groupe de supporters du club de première division ont participé aux travaux de réparation et de nettoyage de la ville basse d’Eupen la semaine dernière.

Les supporters ont tout d’abord lancé un appel via les réseaux sociaux des clubs du Zulte Waregem et de la KAS Eupen. Lors du match opposant dimanche leur club au Standard de Liège en deuxième journée de championnat, les Waregemois ont également collecté de l’argent dans le but de financer le matériel nécessaire à la reconstruction.

Des premiers bénévoles se sont déjà rendus dans la ville germanophone la semaine dernière pour aider au nettoyage et à la reconstruction de la partie basse de la ville. D’autres artisans et volontaires de Waregem sont attendus mardi pour poursuivre le nettoyage.

«Cette action de soutien est tout simplement formidable», a dit Jessica Loo, responsable communication de la KAS Eupen. «Nous ne nous attendions pas à une telle aide de la part d’un autre club de Pro League. Eupen n’oubliera jamais cette solidarité».

