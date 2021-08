Les 3 meilleurs abonnements mobiles généreux en 4G

Le volume de data est devenu un critère majeur au moment de choisir son abonnement mobile chez Proximus, Base, Orange, Mobile Vikings…

La généralisation des appels et des SMS illimités simplifie la comparaison des abonnements mobiles. Proximus, Orange, Base et consorts ajustent deux curseurs cruciaux à l’heure de composer leurs formules: le prix par mois et le volume de 4G (data) exprimé en GB (gigabyte) ou en Go (gigaoctet).

À ce petit jeu, Orange vient de relancer la guerre du milieu de gamme en ajoutant 2 GB à son abonnement mobile Go Plus (20€ par mois, appels et SMS illimités, 10 GB de data). Pour obtenir 10 GB par mois, il est nécessaire de débourser 26,99€ par mois chez Proximus. En compensation, ce tarif nettement plus élevé (+34,95%) vous laisse choisir une application parmi une sélection de six dont le volume ne sera pas comptabilisé.

En marge des seuls critères du prix et du volume de data, c’est une méthode pour se distinguer de la concurrence. Également adepte de cette stratégie, Base mise sur le Data Jump, le report d’un mois à l’autre du volume inutilisé de data.

Les limites de l’illimité

Pour comparer valablement les «abos» mobiles généreux en data, il est nécessaire de prendre en compte ces spécificités, ainsi que les rappels et les avertissements qui suivent:

– La Belgique compte trois propriétaires d’un réseau mobile, Proximus, Orange et Base, propriété de Telenet.

– Faute de disposer de leur réseau mobile, les opérateurs virtuels louent les infrastructures (antennes) de l’un des trois propriétaires cités ci-dessus. Exemple: VOO propose des abonnements mobiles via le réseau Base.

– L’ancien opérateur virtuel Mobile Vikings (330 000 clients) est désormais une marque annexe de Proximus, au même titre que Scarlet.

– A une seule exception près, l’abonnement mobile avec data illimité réduit la vitesse de surf après un certain quota mensuel de GB, au point de rendre le service quasi inutilisable.

Beaucoup de data: l’abonnement mobile le plus équilibré

10 GB (gigabytes) est le volume mensuel de data recommandé pour celui qui souhaite exploiter généreusement sa 4G sans ruiner son budget.

Dans ce créneau, deux opérateurs sont au coude à coude:

– Orange Go Plus, 20€ par mois, 10 GB de data, appels et SMS illimités.

– Mobile Vikings 10 GB, 20€ par mois, 10 GB de data, appels et SMS illimités.

Au même tarif, Base se contente de 8 GB par mois, mais tente de se rattraper en appliquant le Data Jump et le Free Data Day, soit 24 heures gratuites de data chaque premier jour du mois.

Beaucoup de data: l’abonnement mobile le plus généreux

À l’exception du seul abonnement mobile véritablement illimité (voir ci-dessous), la 4G illimitée repose sur une limite mensuelle en GB (gigabytes) après laquelle la vitesse de surf est sévèrement bridée.

Contre 42,99€ par mois, l’abonnement mobile Proximus Mobilus Unlimited 5G vous octroie ainsi 35 GB de data par mois. C’est 5 GB de plus que Orange Go Unlimited, facturé 40€ par mois.

Beaucoup de data: l’abonnement mobile vraiment illimité

Contre la rondelette somme de 49,99€ par mois, l’abonnement Proximus Mobilus Unlimited 5G Premium n’impose aucune limite de volume et aucune réduction de vitesse à votre consommation de 4G en Belgique.

Au sein de l’Union européenne par contre, vous bénéficiez chaque mois de 50 GB de data avant d’être facturé pour chaque MB (mégabyte) consommé.

Scarlet et VOO pas dans le coup Scarlet, la filiale low cost de Proximus, n’est clairement pas dans le coup dès qu’il s’agit de souscrire uniquement un abonnement mobile. Exemple: contre 28€ par mois, Scarlet Hot combine 11 GB de data et les appels et les SMS illimités. C’est 8€ de plus que Orange Go Plus et Mobile Vikings 10 GB, les choix de référence au moment de marier budget et volume 3G/4G. VOO est encore moins concurrentiel avec l’abonnement mobile HERO à 30€ par mois (10 GB, appels et SMS illimités).

