JO 2021 | Paulien Couckuyt bat le record de Belgique en demie du 400m haies mais est éliminée pour 22 centièmes

Paulien Couckuyt a battu le record de Belgique du 400 m haies dames en athlétisme lors des demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo. L’Anversoise a signé un chrono de 54.47, battant ainsi le record de Belgique qu’elle avait établi en séries en 54.90. Un chrono cependant insuffisant pour atteindre la finale.Couckuyt a pris la troisième place de sa série et devait attendre les chronos de deux autres demi-finales pour savoir si elle était qualifiée pour la finale. Les deux premières des trois demi-finales et les deux meilleurs chronos restants étant qualifiées pour la finale. Seulement, les Ukrainiennes Anna Ryzhykova (54.23) et Viktoriya Tkachuk (54.25) ont été plus rapides.