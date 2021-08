INFOGRAPHIES | Les Belges sont les plus gros consommateurs de soda

Selon les statistiques d’Eurostat, la Belgique est le pays d’Europe où l’on consomme le plus de soda par jour.

1 Belge sur 5 consomme un soda, soit une «boisson non alcoolisée sucrée», quotidiennement. C’est ce qu’il ressort d’une enquête d’Eurostat.

La Belgique est loin devant les autres États membres de l’Union européenne. Si nos compatriotes - qui déclarent boire un soda au moins une fois par jour - atteignent la barre des 20%, la barre retombe à 12% pour les cinq pays suivants. À savoir Malte, l’Allemagne, la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie.

En revanche, la part la plus faible a été enregistrée en Estonie (2%), suivie de la Lituanie, de la Finlande, de la Lettonie et de la Roumanie (tous autour de 3%).

La moyenne européenne se situe sous les 10%. Soit la moitié de la moyenne belge.

La Belgique est loin devant les autres États membres de l’UE. Eurostat

En effet, en 2019, 9% des personnes âgées de 15 ans et plus dans l’UE buvaient quotidiennement des boissons non alcoolisées sucrées, tandis que 6% en buvaient 4 à 6 fois par semaine et 19% en buvaient 1 à 3 fois par semaine.

La consommation quotidienne de boissons gazeuses sucrées était plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (12% des hommes contre 7% des femmes). De plus, plus le groupe d’âge est âgé, plus la fréquence de consommation de ces boissons est faible.

La part la plus élevée a été enregistrée chez les 15 à 24 ans (14%), tandis que les 65 à 74 ans et les personnes de 75 ans et plus possèdent la plus faible moyenne (environ 5%).