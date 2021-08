Image d’illustration Montage EdA - Belga - Com

Pas de foire mais concours du cheval de trait à Libramont; L’Escaut pourrait-il déborder à Tournai? ; D1a: l’Union a de quoi faire tomber les gros... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 2 août 2021.

1. Pas de foire de Libramont, mais une 86e édition du concours du cheval de trait ardennais réussie

Le cheval de trait ardennais, emblème de Libramont, a eu droit à son concours dimanche sur le champ de foire malgré le contexte.

2. 400 km à vélo pour Cap Espérance: les écoliers ont relevé le défi

Les écoliers de Jauche impliqués dans le défi Cap Espérance ont bravé les difficultés pour apporter des fonds à d’autres enfants.

3. Les écolos invitent à réfléchir sur les dernières inondations à Wavre: «Le projet Carabiniers doit être revu»

Les écolos invitent à réfléchir sur les dernières inondations. Les écologistes plaident pour une remise en question de certains projets.

4. DÉCRYPTAGE | Les habitats légers, un choix de vie?

Les habitats légers sont reconnus par la loi. Ce style de vie plus sobre est privilégié par un nombre croissant de Belges.

5. Le labyrinthe de Montmédy, un voyage autour du monde à travers les maîs

À quelques kilomètres de la frontière belge, le labyrinthe de maïs de Montmédy joue le globetrotter pour les petits et les grands.

6. L’Escaut pourrait-il déborder à Tournai? Ce n’est pas dans ses habitudes...

Fleuve assez paisible, l’Escaut n’a pas provoqué de drames depuis qu’il est canalisé, soit depuis la période de Louis XIV. Mais attention aux eaux qui semblent dormir…

7. Florennes: des pizzas pour rénover la place de Saint-Aubin

Des pizzas ont été cuites au Vieux Fournil ce samedi. The Place to be a ainsi mené à bien son projet: collecter des fonds pour la place.

8. Cosy murder: le meurtre tranquille

On les appelle «cosy murder» ou «cosy mystery», des polars tranquilles à l’humour très britannique.

9. JO 2021 |Jonathan Sacoor (400 m): «Il faut toujours viser la finale»

Jonathan Sacoor a franchi confortablement le premier tour à l’instar de Kevin Borlée, qui a toutefois ressenti une gêne à l’ischio.

10. L’Union a les armes pour faire tomber des gros

Il n’a finalement manqué qu’un but aux Unionistes pour réussir complètement leur retour en D1A.

