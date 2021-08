JO 2021 | Kevin Borlée déclare forfait pour les demi-finales du 400 mètres individuel et donne la priorité au relais 4x400

Kevin Borlée ne disputera pas les demi-finales du 400 mètres individuel lundi soir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le spécialiste du tour de piste ressent une gêne à l’ischio-jambier et ne veut pas mettre en péril le relais belge du 4x400 mètres. Il l’a annoncé sur Instagram.

«Je dois me retirer des demi-finales du 400 mètres. J’ai ressenti une gêne hier (dimanche, NDLR) lors de ma course. Je ne pense pas que ce soit trop grave mais c’était vraiment tendu ce lundi matin. Après un examen avec le staff médical, on m’a conseillé de ne pas courir», a écrit Kevin Borlée sur son compte Instagram. «Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Mais si je veux être à 100 pour cent pour le relais 4x400 mètres, je ne peux vraiment prendre aucun risque aujourd’hui», a-t-il ponctué.

Les séries du relais 4x400 mètres masculin sont prévues vendredi. La finale, comme de coutume, viendra ponctuer samedi (14h50 belges) les épreuves d’athlétisme disputées au stade Olympique de Tokyo.

Lundi, au lendemain d’une cinquième place acquise en finale du relais mixte 4x400 mètres, Kevin Borlée a pris la 2e place de sa série en signant son meilleur chrono de la saison (45.36). L’athlète de 33 ans dispute ses quatrièmes Jeux Olympiques. La cinquième place à Londres 2012 sur 400m constitue son meilleur résultat dans les épreuves individuelles.

Il restera malgré tout un représentant belge en demies avec Jonathan Sacoor, troisième de sa série en 45.41.