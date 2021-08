Bruxelles: voici quand fermeront les centres de vaccination

Si vous prévoyez de vous faire vacciner cet été au plus près de chez vous, il ne faut pas tarder: 6 des 10 centres de vaccination bruxellois fermeront en août. Voici le calendrier.

C’était prévu: les centres de vaccination bruxellois fermeront petit à petit au cours de ce mois d’août. D’autres resteront cependant ouverts, complétant le dispositif davantage décentralisé et «à la demande», dans les bus ou chez les généralistes. Voici le calendrier avancé par la Cocom.

Les centres bruxellois qui ferment en août

+ Heysel: fermeture le 10 août

+ Hôpital militaire Reine Astrid: 15 août. Il s’agit ici d’une fermeture «pour le grand public», précise la Cocom, car le centre de Neder-Over-Heembeek restera ouvert pour certains profils belges «spécifiques» comme les militaires, certains expatriés…

+ Uccle: fermeture le 27 août. La Cocom signale qu’à partir du 1er août, aucune 1re dose ne sera plus injectée à Uccle, «sauf pour le vaccin Johnson & Johnson» (unidose).

+ Anderlecht: 28 août. La Cocom signale qu’aucune première dose n’est plus injectée dans les murs du stade des Mauves depuis le 31 juillet, sauf la dose unique du vaccin Johnson & Johnson.

+ Woluwe-Saint-Lambert: fermeture le 31 août. Le Poséidon reprendra en effet à la rentrée son rôle de centre sportif. Les dernières 1res doses y seront injectées jusqu’au 4 août, hors vaccin unidose Johnson & Johnson.

+ Schaerbeek: fermeture le 31 août. Ici aussi, les activités sportives doivent reprendre dans les installations du Crossing. Les dernières 1res doses y seront injectées jusqu’au 4 août, hors vaccin unidose Johnson & Johnson.

Les centres bruxellois qui restent ouverts

Les centres de vaccination de Forest, Pachéco, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre resteront ouverts cet automne. Le calendrier prévu actuellement pointe une fermeture «à la fin du mois d’octobre», mais celle-ci pourrait évoluer «en fonction de l’évolution de la pandémie». La question d’une 3e dose éventuelle pourrait décider de leur maintien.

Le centre Pachéco reste ouvert cet automne. La situation sera réévaluée «en fonction des facteurs de la pandémie»: taux de vaccination, degré de contamination, 3e dose éventuelle… ÉdA – J. R.

Parmi les centres de vaccination décentralisés, seul Molenbeek garde les portes ouvertes pour l’instant. Saint-Gilles, Saint-Josse, Etterbeek et Anderlecht ont fermé. Près de 12.000 personnes ont été vaccinées par ce biais.

Enfin, outre une vaccination désormais possible chez les généralistesbruxellois, les 5 Vacci-Bus en circulation à Bruxelles le resteront pour la rentrée. Ce dispositif permet de vacciner des quartiers aux taux de vaccination plus faibles. Les bus vaccineront aussi «à la demande», notamment les entreprises, mais aussi des collectivités comme les clubs sportifs et les associations de loisir.