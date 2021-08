L’équipe de France de beach handball ne veut plus jouer en bikini: «Faire les potiches ne nous intéresse pas»

L’équipe féminine de beach handball a écrit un courrier à leur fédération pour réclamer de ne plus avoir à jouer obligatoirement en bikini.

Après les Norvégiennes, sanctionnées pour avoir porté des shorts, l’équipe de France de beach handball a exprimé le souhait de jouer dans la tenue de son choix. Dans une lettre adressée à la fédération française de handball, l’entraineuse de l’équipe de France de beach handball, Valérie Nicolas, tire à boulets rouges sur la tenue qui leur est imposée: le bikini.

«Le port du bikini est un complexe pour certaines et les tenues des hommes apparaissent plus confortables à jouer», indique-t-elle dans ce courrier écrit avec les joueuses de l’équipe de France. «Faire la potiche ne m’intéresse pas trop, les joueuses n’ont plus, estime Valérie Nicolas dans une interview au Parisien (...) Pour le beach handball, on veut que l’intérêt soit porté sur le sportif, pas sur le bikini.» Les joueuses dénoncent donc le manque de confort de leur équipement. «Quand tu as tes règles, il faut que tu aies un tampon donc tu n’as pas le choix de ta protection et pour peu qu’un fil dépasse, tu es toujours en train de flipper. Pour certaines joueuses, c’est un complexe et je comprends qu’elles ne veuillent pas jouer par rapport à ça».

Dans un communiqué relayé par nos confrères de l’Equipe, le bureau directeur de la Fédération dit son «désaccord de fond sur l’obligation du port d’une tenue unique de beach handball et des sanctions portées en ce sens. » Il ajoute qu’il «continuera d’œuvrer réglementairement auprès de l’IHF et de l’EHF (les fédérations mondiales et européennes) pour modifier ces règlements dans le sens d’un plus grand respect du libre arbitre des athlètes.» Autant dire que la polémique ne fait que commencer.