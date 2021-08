VIDÉO | 2 jumelles pandas sont nées au zoo de Beauval

Carnet rose au zoo de Beauval, en France. Huan Huan, une femelle panda prêtée par la Chine, a donné naissance à des jumelles.

«L’heureux événement tant attendu au ZooParc de Beauval est enfin arrivé! Après de longues heures d’attente, Huan Huan, la femelle a donné naissance à des jumelles, ce lundi 2 août», annonce le zoo de Beauval dans un communiqué.

La première femelle est née à 1h03 et pèse 149 grammes, la seconde a suivi sept minutes plus tard et pèse 129 grammes.

Une vétérinaire belge

«Cette double naissance est l’aboutissement heureux d’une gestation débutée en mars dernier, suite aux mises en contact de Yuan Zi et de Huan Huan suivie de l’insémination artificielle réalisée par les spécialistes en reproduction animale du Leibniz-IZW Thomas Hildebrandt et Frank Goeritz et par Jella Wauters, vétérinaire belge de l’université de Gand et du Leibniz-IZW», explique le zoo.

Il s’agit d’un événement très rare: ces deux pandas sont les deuxième et troisième animaux de cette espèce nés en France.

«Nous venons de vivre un moment d’une rare intensité. Ces naissances sont toujours aussi exceptionnelles mais elles réservent aussi leur lot de surprises?! On se réjouit de la vivacité des bébés, ressentie dès leurs premiers instants. Ces naissances sont aussi le fruit des efforts de toutes nos équipes qui ne se ménagent pas pour prodiguer un maximum de bien-être aux animaux?», précise Delphine Delord, directrice associée du Zooparc de Beauval.

