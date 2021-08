Classements ATP et WTA: grâce à son triplé, Casper Ruud grimpe encore de deux places au ranking; Goffin 20e

Casper Ruud, l’homme qui ne sait plus perdre... AFP

Tennis: aucun changement dans le Top 10 n’est à signaler, ni chez les femmes ni chez les hommes. Casper Ruud s’en rapproche.

Si le top 10 mondial n’a pas bougé d’un iota, Casper Ruud a lui encore grimpé de deux positions, pour se retrouver 12e au classement ATP publié lundi. Le Norvégien a triomphé dimanche à Kitzbühel, remportant son 3e titre de rang après avoir déjà enlevé les rendez-vous de Bastad et Gstaad. Le droitier d’Oslo, 22 ans, occupe le meilleur classement de sa carrière.

Le tournoi olympique tokyoïte, qui a vu l’Allemand Alexander Zverev parer ses raquettes d’or, n’offrait aucun point ATP. Le sommet de la hiérarchie reste donc inchangé avec, dans l’ordre, le Serbe Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev, l’Espagnol Rafael Nadal, le Grec Stefanos Tsitsipas et Zverev. Le Suisse Roger Federer est 9e alors que David Goffin a conservé sa 20e place.

L’Américain John Isner, lauréat dimanche du tournoi d’Atlanta pour la sixième fois de sa carrière, a grimpé de cinq rangs pour se retrouver 30e.

L’Espagnol Pedro Martinez (ATP 76) et l’Américain Brandon Nakashima (ATP 89), respectivement finalistes à Kitzbühel et Atlanta, ont réalisé les performances de la semaine avec des progressions de 21 et 26 places.

Côté belge, Zizou Bergs reste in extremis dans le top 200 mais a perdu trois places (ATP 199) alors que Kimmer Coppejans a conservé sa 212e place. Suivent Ruben Bemelmans (ATP 224/+3) et Michael Geerts (ATP 317/-1).

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12.113 points

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 10.220

3. (3) Rafael Nadal (Esp) 8.270

4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grè) 8.000

5. (5) Alexander Zverev (All) 7.340

6. (6) Dominic Thiem (Aut) 7.095

7. (7) Andrey Rublev (Rus) 6.005

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 5.488

9. (9) Roger Federer (Sui) 4.215

10. (10) Denis Shapovalov (Can) 3.625

11. (11) Pablo Carreno Busta (Esp) 3.260

12. (14) Casper Ruud (Nor) 3.205

13. (12) Hubert Hurkacz (Pol) 3.163

14. (13) Diego Schwartzman (Arg) 2.935

15. (15) Felix Auger-Aliassime (Can) 2.738

16. (16) Roberto Bautista Agut (Esp) 2.720

17. (17) Gaël Monfils (Fra) 2.603

18. (18) Alex de Minaur (Aus) 2.565

19. (19) Christian Garin (Chl) 2.520

20. (20) David Goffin (Bel) 2.500

....

199. (196) Zizou Bergs 361

212. (212) Kimmer Coppejans 339

224. (227) Ruben Bemelmans 309

317. (316) Michael Geerts 163

337. (335) Steve Darcis 147

415. (416) Christopher Heyman 101

468. (470) Yannick Mertens 84

472. (473) Jeroen Vanneste 82

493. (495) Arthur De Greef 75

538. (540) Gauthier Onclin 66

613. (612) Arnaud Bovy 47

685. (687) Clement Geens 36

744. (729) Benjamin Dhoe 29

850. (850) Julien Cagnina 20

950. (948) Simon Beaupain 15

1063. (1061) Maxime Pauwels 10

1080. (1111) Raphael Collignon 9

1142. (1139) Tom Pisane 8

1237. (1235) Martin Van Der Meerschen 6

1313. (1309) Romain Barbosa 4

1384. (1377) Buvaysar Gadamauri 4

1415. (1408) Yannick Vandenbulcke 3

1492. (1695) Guillaume Dermiens 3

1541. (1531) Loic Cloes 2

1564. (1554) Yannick Reuter 2

1849. (1842) Nicolas Demeroutis 1

1849. (1842) Louis Herman 1

1849. (1842) Tuur Heuvinck 1

1995. (1987) Charles Tzicas 1

2110. (2101) Romain Faucon 1.

Aucun changement dans le top 10 mondial, Elise Mertens reste 17e

Alors que le tournoi de tennis olympique s’est ponctué par la victoire de la Suissesse Belinda Bencic, le top 10 du classement mondial WTA, publié lundi, ne présente aucun changement. Elise Mertens campe à la 17e place. Le seul mouvement dans le top 20 est le gain d’une place de l’Américaine Jennifer Brady, désormais 14e devant la Biélorusse Victoria Azarenka.

Au sommet, l’Australienne Ashleigh Barty conserve sa première place mondiale devant la Japonaise Naomi Osaka. La Biélorusse Aryna Sabalenka, 3e, complète le podium. Bencic reste 12e mondiale car le rendez-vous tokyoïte n’offrait aucun point au ranking WTA.

Derrière Elise Mertens, inamovible N.1 belge, se trouve Alison Van Uytvanck (61e/-2), seule autre Belge à figurer dans le top 100. Kirsten Flipkens (WTA 105/-1), Greet Minnen (WTA 111/-1), Maryna Zanevska (WTA 115) et Ysaline Bonaventure (WTA 127/+1) ne sont pas loin.

Dans le classement du double, Elise Mertens, lauréate de l’Open d’Australie et de Wimbledon cette saison, conserve sa première place mondiale devant la paire tchèque formée par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9635

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7336

3. (3) Aryna Sabalenka (Blr) 6845

4. (4) Sofia Kenin (USA) 5640

5. (5) Bianca Andreescu (Can) 5331

6. (6) Elina Svitolina (Ukr) 5125

7. (7) Karolina Pliskova (Tch) 4975

8. (8) Iga Swiatek (Pol) 4685

9.(9) Garbine Muguruza (Esp) 4165

10. (10) Simona Halep (Rou) 4115

11.(11) Barbora Krejcikova (Tch) 4113

12.(12) Belinda Bencic (Sui) 4085

13.(13) Petra Kvitova (Tch) 3985

14.(15) Jennifer Brady (USA) 3830

15.(14) Victoria Azarenka (Blr) 3825

16.(16) Serena Williams (USA) 3641

17.(17) Elise Mertens (Bel) 3495

18.(18) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 3420

19.(19) Maria Sakkari (Grè) 3295

20.(20) Elena Rybakina (Kaz) 3083

....

61.(59) Alison Van Uytvanck 1230

105.(104) Kirsten Flipkens 792

111.(110) Greet Minnen 775

115. (115) Maryna Zanevska 744

127. (128) Ysaline Bonaventure 661

251.(246) Marie Benoit 277

284.(286) Yanina Wickmayer 234

304.(304) Lara Salden 210

466.(468) Magali Kempen 104

505.(508) Kimberley Zimmermann 87

683.(696) Eliessa Vanlangendonck 49

824.(847) Clara Vlasselaer 29

899.(900) Chelsea Vanhoutte 23

941.(939) Helene Scholsen 21

1085. (1015) Victoria Kalaitzis 13

1086.(1088) Kim Clijsters 12

1092.(1094) Sofia Costoulas 12

1145.(1138) Vicky Van de Peer 11

1183.(1177) Eline Audenaert 10

1190.(1184) Amelie Van Impe 9

1320.(1313) Justine Pysson 6

1337.(1329) Tilwith Di Girolami 5

1338.(-) Mathilde Dury 4

1402.(1394) Luna Meers 4

1433.(1423) Axana Mareen 3