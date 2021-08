JO 2021 | Malgré Nina Derwael, la Belgique est l'une des six nations qui comptent plus de médailles en chocolat que de médailles en métal

La Belgique est le pays du chocolat. Une fierté en toutes circonstances? Pas vraiment. Ce statut, on s'en passerait bien lors des JO...

Avec la quatrième place d'Emma Plasschaert en Laser Radial (voile), ce dimanche, notre pays s'est offert une nouvelle place au pied du podium. La quatrième, exactement, après celles des 3x3 Lions, de Marten Van Riel et de Lotte Kopecky. La troisième médaille (en métal, cette fois) rapportée par Nina Derwael quelques heures plus tard n'a donc pas permis à la Belgique de pouvoir compter plus de places sur le podium que de places de "cocu".

Alors que nous avons dépassé la moitié des JO ce week-end, six nations sont dans ce cas de figure*. Dont deux qui sont particulièrement malchanceuses: le Mexique et la Turquie.

Les Mexicains comptent ainsi sept médailles en chocolat contre seulement trois médailles de bronze, selon les comptes de la "Fédé française de la Lose", sur Twitter. Les Turcs, eux, totalisent également sept médailles en chocolat pour trois médailles en métal: une en or, deux en bronze. Deux bilans qui évitent à la Belgique de passer pour la nation la plus malchanceuse de ces JO.

L'Ouzbékistan (trois médailles en chocolat pour seulement deux en métal), la Côte d'Ivoire (deux médailles en chocolat pour une seule en bronze) et le Costa Rica (une médaille en chocolat, aucun podium) sont les autres nations qui peuvent nourrir le plus de regrets.

Au total, ce sont les Etats-Unis qui comptabilisent le plus de 4e places (21) mais c'est bien peu de choses à côté de leur bilan actuel de 60 médailles (dont 20 en or).

*Les comptes ont été arrêtés ce dimanche soir, les résultats de cette nuit n'ont donc pas été pris en considération.