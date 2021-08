JO 2021 | Lize Broekx et Hermien Peters qualifiées en demi-finales: «Nous sommes prêtes»

Les kayakistes Hermien Peters et Lize Broekx ont décroché lundi leur ticket pour les demi-finales du K2 500 mètres

Après avoir manqué les deux premières places qualificatives de leur série, le duo belge a remporté son repêchage sur le site olympique de Sea Forest Waterway.

«C’était une matinée difficile, mais nous sommes satisfaits d’avoir fait une bonne course», a déclaré Lize Broekx. «Cela donne confiance pour demain».

Lize Broekx et Hermien Peters ont été envoyées au repêchage après avoir terminé quatrièmes de leur série, où seuls les deux premiers équipages sont automatiquement qualifiés. «Les Néo-Zélandaises et les Allemandes se sont livrés à une lutte acharnée», explique Hermien Peters. «À mi-parcours, nous avons décidé de garder un peu de force pour le repêchage».

Lize Broekx et Hermien Peters espéraient pouvoir éviter ce repêchage. «Mais finalement, ce n’est pas vraiment un désavantage. Nous n’avons pas eu à donner le maximum, et cela fait la différence».

Mardi, les deux débutantes olympiques viseront une place dans la finale A. «Nous devons tout donner dès le début et on espère aller en finale», analyse Hermien Peters. «Après cela, on verra ce qu’il reste dans le réservoir. Les places en finale seront chères. C’est une bonne chose que nous ayons remporté le repêchage. Ça confirme que nous sommes en forme et prêtes pour demain».