JO 2021 | Victime d’une énorme chute, Connor Fields a subi une hémorragie cérébrale

Le pilote américain de BMX a été sérieusement blessé dans un accident, jeudi dernier, à Tokyo.

Les images ont fait froid dans le dos. Le 30 juillet dernier, Connor Fields, champion olympique à Rio du BMX course, a lourdement chuté dans un virage et a été évacué sur une civière lors des demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo.

Une chute aux graves conséquences. Comme l’indique le site Insider, le pilote a subi une hémorragie cérébrale. Heureusement, dans les jours qui ont suivi, il n’y a eu «aucun saignement supplémentaire et aucune nouvelle blessure trouvée», selon un communiqué de USA Cycling. L’organisation a ajouté que le médecin en chef de USA Cycling, ainsi que les membres de l’équipe médicale et les entraîneurs de cyclisme, sont restés avec Fields.

Connor Fields n’est plus en soins intensifs. «Fields a été déplacé hors de l’unité de soins intensifs et restera à l’hôpital jusqu’à ce qu’il soit autorisé», explique son entourage. Son père, Mike Fields, a d’ailleurs donné des nouvelles de son fils à USA Today. «Cognitivement, il va bien. Il sait où il est. Il connaît son anniversaire et reconnaît les gens.»

Mike Fields a ajouté qu’il espérait que son fils sortirait de l’hôpital dans cinq jours. Il serait ensuite renvoyé aux États-Unis pour continuer sa revalidation. On a frôlé le pire...