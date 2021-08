JO 2021 | Le Grec Miltiadis Tentoglou sacré à la longueur

Le Grec Miltiadis Tentoglou a été sacré champion olympique de la longueur avec un bond à 8,41 m à son dernier essai, lundi aux Jeux de Tokyo.

Le Cubain Juan Miguel Echevarria, longtemps en tête, a dû se contenter de la médaille d’argent (8,41 m), Tentoglou le devançant au bénéfice de son 2e meilleur essai (8,15 m contre 8,09 pour le Cubain). Un autre Cubain, Maykel Masso (8,21 m), a remporté le bronze.

À 23 ans, Miltiadis, champion d’Europe en 2018, n’était jamais monté sur un podium olympique ni mondial.

Il s’agit d’une grosse désillusion pour Echevarria, grand espoir de la discipline qui reste toujours bredouille dans un championnat majeur en plein air. Le Cubain de 22 ans, champion du monde en salle en 2018 à Birmingham et 3e des Mondiaux de Doha en 2019, détient un record personnel à 8,68 m depuis 2018 et s’est plusieurs fois distingué par des sauts impressionnants, proches du record du monde de l’Américain Mike Powell (8,95 m en 1991) mais tous non homologués en raison de vents trop favorables.

Il avait ainsi atteint 8,83 m le 10 juin 2018 à Stockholm (vent à +2,1 m/s) puis 8,92 m, le 10 mars 2019 à La Havane (+3,0 m/s).

Le champion du monde jamaïcain Tajay Gayle, blessé au genou en qualifications, n’a fini que 11e (7,69 m).