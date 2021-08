Courtrai seul en tête du championnat après sa victoire à l’Antwerp

D’une frappe enroulée à la 87e minute, Faiz Selemanie a inscrit le seul but de la partie. BELGA

Courtrai s’est imposé à l’Antwerp 0-1 (mi-temps: 0-0) en clôture de la 2e journée du championnat de Belgique de football, dimanche. Les Courtraisiens sont les seuls à signer un six sur six et figurent seuls en tête au classement.

D’une frappe enroulée à la 87e minute, Faiz Selemanie a inscrit le seul but de la partie.

Du côté anversois, le nouveau venu, le Danois Viktor Fischer, a effectué ses débuts pour le Great Old, mais la première mi-temps était restée vierge de but, même si la meilleure occasion est venue d’un tir du Suisse Michael Frey sorti par le gardien de Courtrai, Marko Ilic.

En seconde période, Fischer s’offrait une grosse occasion dès la reprise butant encore sur le gardien des Flandriens. Courtrai se rapprochait à son tour du but anversois et Gueye voyait sa tête joliment captée par Jean Butez, le gardien de l’Antwerp, à dix minutes de la fin.

Mais ce n’était que partie remise pour Courtrai qui trouvait l’ouverture par Selemanie.

Au classement, Courtrai compte six unités et devance le Standard, Charleroi, le Club et le Cercle de Bruges ainsi que Saint-Trond avec 4 points. Déjà battu à Malines (3-2) en ouverture, l’Antwerp est, a contrario, la seule équipe à ne pas encore avoir de point.

La Gantoise et le Beerschot, qui ont partagé l’enjeu dimanche en début de soirée (1-1), comptent une unité tout comme Genk, Anderlecht et Zulte Waregem.