Le Belge Ronny Swiggers est champion du monde de quiz

L’Ostendais Ronny Swiggers a remporté samedi le championnat du monde de quiz. En 19 éditions, il est le premier Belge à y être parvenu.

Ronny Swiggers, qui avait déjà terminé deuxième en 2008 et 2009, a marqué 5 points de plus que le Français Didier Bruyere et 10 points de plus que le Finlandais Tero Kalliolevo. Le quadruple champion du monde Olav Bjortomt a terminé à la quatrième place. Tom Trogh, un autre Belge, a terminé à la cinquième place.

Le championnat du monde, organisé par l’International Quizzing Association, est une compétition individuelle. Les joueurs de quiz y ont participé à peu près à la même heure dans des lieux du monde entier. En Belgique, une quarantaine de personnes y ont pris part.

Il y avait 240 questions réparties en huit catégories. Ronny Swiggers a obtenu un score de 166 sur 210.