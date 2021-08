Débrief sportif du week-end: Derwael en or, le successeur de Bolt, le Standard tient sa victoire

Entre la médaille d’or de Nina Derwael, la surprise italienne sur le 100m, la première victoire du Standard en championnat, le week-end sportif a été mouvementé.

JEUX OLYMPIQUES

Gymnastique

Comment ne pas commencer ce débrief par la médaille d’or de Nina Derwael? Nina Derwael est devenue officiellement championne olympique de gymnastique artistique aux barres asymétriques. La Trudonnaire de 21 ans a dominé largement toutes ses adversaires en finale et obtenu la note de 15.200 points. En gymnastique, le forfait de Simone Biles pour toutes les épreuves a été l’autre évènement de ce week-end. En plus de ces tourments psychologiques, Biles a également évoqué une perte de repères dans l’espace.

Athlétisme

Le relais 4x400m mixte a terminé à une belle cinquième place en finale. Le relais mixte du 4x400m composé de Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus et Kevin Borlée a pris la 5e place de la première finale olympique de l’histoire de cette discipline, avec un nouveau record de Belgique.

Au 400m hommes, Kevin Borlée et Jonathan Sacoor sont passés facilement en demi-finales. Eliott Crestan a été éliminé en demi-finales du 800 m. Anne Zagré n’a pas non plus passé le stade des demies en 100m haies malgré son meilleur temps de la saison. Cynthia Bolingo n’est pas remise de sa blessure musculaire aux ischio-jambiers et forfait pour le reste des Jeux.

Sur le 100m, l’Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté l’or succédant au palmarès à la légende du sprint Usain Bolt, triple champion en 2008, 2012 et 2016, avec un nouveau record d’Europe en prime. Chez les femmes, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté sa deuxième médaille d’or consécutive sur 100 m, assortie du deuxième chrono le plus rapide de l’histoire en 10 sec 61.

Le Suédois Daniel Stahl a remporté le concours du lancer du disque avec un lancer à 68,90 mètres. Son compatriote Simon Petter remporte la médaille d’argent.

HOCKEY

Menés après une décision arbitrable très litigieuse, les Red Lions ont renversé l’Espagne. Les vice-champions olympiques et champions du monde défieront l’Inde en demi-finales, mardi à 3h3o (heure belge).

TENNIS

Le tournoi olympique a distribué ses médailles. L’Allemand Alexander Zverev a été couronné en simple messieurs face au Russe Karen Khachanov. Il devient le premier Allemand à décrocher le titre olympique dans cette discipline. Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté la médaille d’or du tournoi de tennis de double.

GOLF

En golf, Thomas Detry et Pieters n’ont malheureusement pas su faire la journée parfaite, nécessaire pour accrocher une médaille. Le premier a fini 22e au général et le second à une 16e place. Le vainqueur est l’Américain Xander Schauffele.

TRIATHLON

Après une semaine agitée, l’équipe nationale belge de triathlon a pris la 5e place lors de l’épreuve du relais mixte de ce samedi matin.En clôturant l’épreuve olympique du relais mixte en 1h24’36’’, les Belgian Hammers termine à la 5e place d’une course remportée 55 secondes plus tôt par le Royaume-Uni.

BASKET

BMX

L’Australien Logan Martin, 27 ans, et la Britannique Charlotte Worthington, 25 ans, sont devenus dimanche à Tokyo les premiers champions olympiques de l’histoire en BMX park freestyle.

VOILE

Emma Plasschaert a terminé à la 4e place après sa deuxième place dans la course aux médailles dans la classe Laser Radial des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont décroché la 9e place de la 12e et dernière régate en 49er FX des compétitions de voile des Jeux Olympiques de Tokyo. Au classement général, la paire belge termine à la 14e place.

BOXE

Furieux de sa disqualification en quart de finale, Mourad Aliev a tout simplement refusé de quitter le ring, proférant des insultes et en faisant un sit-in (ce qui équivaut à s’asseoir et ne plus bouger de l’endroit). Ce geste a duré de longues minutes, sans que cela puisse changer quelque chose.

NATATION

Les bassins de Tokyo ont rendu tous leurs verdicts. L’Américain Caleb Dressel a remporté dimanche ses quatrième et cinquième médailles d’or durant ces Jeux Olympiques de Tokyo en s’adjugeant le 50m libre, puis le 4x100m quatre nages en compagnie de ses équipiers américains, avec un record du monde à la clé.

Victorieuse du 4x100m quatre nages féminin avec l’Australie, Emma McKeown a remporté sa septième médaille des Jeux Olympiques de Tokyo, la quatrième en or, dimanche.

EQUITATION

Niels Bruynseels (Delux), Grégory Wathelet (Nevados) et Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), les trois cavaliers belges ont un objectif clair aux Jeux Olympiques de Tokyo: remporter une médaille dans l’épreuve par équipe qui s’achèvera samedi à la veille de la clôture des Jeux Olympiques.

FORMULE 1

Le Français Esteban Ocon (Alpine) a remporté le premier Grand Prix de sa carrière, à 24 ans, dimanche en Hongrie après une course rocambolesque et de nombreux abandons à la suite d’un départ sous la pluie. Longtemps dernier, Lewis Hamilton a effectué une remontée fantastique qui lui a permis d’aller chercher une 3e place et de reprendre la tête au championnat du monde.

FOOTBALL

Au terme d’un match d’une belle intensité mais pauvre en frappes cadrées, Eupen et Anderlecht se sont quittés dos à dos au Kehrweg.

Même scénario à La Gantoise-Beerschot : 2-2. Les Gantois menaient pourtant toujours 2 à 0 à vingt minutes de la fin.

Après sa large victoire à Ostende (0-3) lors de la première journée de championnat, Charleroi s’est fait accrocher par Saint-Trond (0-0) à domicile ce samedi.

Les Brugeois ont longtemps cru se diriger vers un nul contre l’Union Saint Gilloise. Les champions en titre ont dû attendre la 84e minute pour venir à bout de l’Union (0-1).