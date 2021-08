JO 2021 | Eliott Crestan «fier» malgré l’élimination: «Je ne pouvais pas demander plus»

Eliott Crestan a vu ses Jeux Olympiques s’arrêter en demi-finale du 800 m dimanche à Tokyo. Le Namurois sort néanmoins la tête haute après avoir battu son record personnel avec un chrono de 1.44.84.

«J’ai tout donné et je suis fier de mon résultat», a réagi Crestan après la course. «C’était difficile dans les derniers mètres mais je ne peux pas me plaindre en rentrant à la maison avec un nouveau record personnel. Je suis très heureux. J’étais 36e sur la liste des inscriptions et je termine 13e, c’est beau.»

Le Namurois a tenté une attaque au moment d’aborder les 200 derniers mètres. «Je sais que tout peut arriver dans un championnat et j’ai voulu essayer quelque chose», a-t-il expliqué. «C’était un peu tout ou rien mais je suis content de ce que cela m’a rapporté. Avec une demi-finale et un nouveau record personnel, mes Jeux sont réussis. Je ne pouvais pas demander plus.»

«Avant la saison, j’espérais soit courir sous 1:45, soit remporter une médaille à l’Euro U23, soit atteindre les demi-finales aux JO. Finalement, j’ai réalisé les trois. Ma saison est plus que réussie», a ajouté Crestan qui en a profité pour envoyer, avec le sourire, un petit message aux organisateurs du Mémorial Van Damme. «Peut-être que la presse peut mettre un peu de pression pour avoir un 800 m au programme du Mémorial Van Damme.»