Débrief des JO: 7 choses à retenir ce dimanche

Sept choses à retenir de cette journée des Jeux olympiques compilée en un seul article.

1. De l’or, enfin!

Troisième médaille belge dans ces JO, mais celle-ci est en or! Il était 20 heures et 17 minutes ce dimanche 1er août 2021 à Tokyo, quand Nina Derwael est devenue officiellement championne olympique de gymnastique artistique aux barres asymétriques. La Trudonnaire de 21 ans a dominé largement toutes ses adversaires en finale et obtenu la note de 15.200 points.

2. Les Red Lions vers les demis

La Belgique jouera bel et bien le dernier carré du tournoi de hockey masculin des Jeux Olympiques de Tokyo. Dimanche, les vice-champions olympiques et champions du monde se sont imposés 3-1 contre l’Espagne en quarts de finale. Menée, l’équipe nationale a pu compter sur un doublé d’Alexander Hendrickx et une réalisation de Tom Boon pour inverser la tendance. Ils joueront leur demi-finale mardi contre l’Inde.

3. Des Belges en course….

Kevin Borlée et Jonathan Sacoor se sont hissés facilement en demi-finale du 400m. Sacoor a terminé troisième de la première série en 45.41. Borlée a terminé deuxième de sa série, la deuxième, en 45.36.

4. ... et hors course

Nina Derwael a brillé, d’autres athlètes belges engagés ont vécu une journée moins radieuse. Eliott Crestan a été éliminé en demi-finales du 800 m. Anne Zagré n’a pas non plus passé le stade des demies en 100m haies malgré son meilleur temps de la saison. Cynthia Bolingo ne verra plus les JO, avant même d’y avoir couru. Forfait lors de la finale du 4x400 mixte, la Belge n’est pas encore remise de sa blessure musculaire aux ischio-jambiers et forfait pour le reste des Jeux. Encore en lice pour un podium avant la 4e et dernière journée de ce dimanche, les golfeurs belges Thomas Detry et Thomas Pieters bouclent finalement leurs Jeux olympiques au-delà du Top 15.

5. Des nouveaux rois

La distance reine a son nouveau roi. Et sa présence sur la plus haute marche n’était pas celle qu’on attendait. Sur le 100m, l’Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté l’or succédant au palmarès à la légende du sprint Usain Bolt, triple champion en 2008, 2012 et 2016.

Les bassins ont aussi un nouveau souverain: l’Américain Caleb Dressel, qui a remporté dimanche ses quatrième et cinquième médailles d’or durant ces Jeux Olympiques de Tokyo en s’adjugeant le 50m libre, puis le 4x100m quatre nages en compagnie de ses équipiers américains, avec un record du monde à la clé.

6. 4e place pour Plasschaert

Malgré une excellente deuxième place lors de la course aux médailles dimanche, Emma Plasschaert quittera les Jeux Olympiques de Tokyo sans la moindre médaille autour du cou. L’Ostendaise a dû se contenter de la quatrième place.

7. Des images fortes

Des images inattendues: le boxeur français Mourad Aliev a pété les plombs après sa défaite. Il a tout simplement refusé de quitter le ring mettant en cause une décision arbitrale litigieuse. La médaille du plus long sit-in de l’histoire...

On a vu aussi malheureusement Jet Set, le cheval du cavalier suisse Robin Godel faire une lourde chute dans le concours du cross en équitation. En raison de la gravité de la blessure et de la douleur causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après.

Plus réconfortant, sur les pistes d’athlétisme, le Qatari Mutaz Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi nous ont offert une des images de ces Jeux Olympiques 2021. Ils ont décidé… de se partager la médaille d’or, après une stricte égalité à l’issue du concours de saut en hauteur, avant de se tomber dans les bras.